Huỳnh Lập "spam" trang cá nhân Thái VG: Cặp bài trùng mới của Nhà Chông Gai?

HHTO - Liên tục réo tên đàn anh từ chuyện dọa ma đến "Việt hóa" nghệ danh, Huỳnh Lập đang khiến các fan Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 đặt nghi vấn nam diễn viên và rapper Thái VG sẽ chung một liên minh tại mùa giải năm nay.

Ngay sau khi công bố danh sách nghệ sĩ tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, cặp đôi Huỳnh Lập và Thái VG đã nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của khán giả vì những màn tung hứng đầy hài hước trên mạng xã hội.

Màn "đấu khẩu" dở khóc dở cười này bắt nguồn từ hai chiếc "vibe" không liên quan. Một bên là Huỳnh Lập - nam nghệ sĩ hoạt ngôn, sở hữu tư duy làm nội dung nhạy bén và luôn tràn đầy năng lượng. Bên còn lại là "huyền thoại rap" Thái VG - một rapper cá tính, cool ngầu nhưng lại gặp rào cản về vốn tiếng Việt. Sự "lệch pha" về tính cách ấy vô tình biến đàn anh thành mục tiêu trêu chọc lý tưởng của nam diễn viên Nhà Gia Tiên.

Sự "bất ổn" bắt đầu khi Huỳnh Lập liên tục nhắc tên đàn anh trong các dòng trạng thái. Từ việc than thở "Anh bớt làm mạnh lại với em được không, em xụi bại đụi rồi", nam diễn viên còn nhanh chóng phát hiện điểm yếu của đàn anh và rủ rê: "Anh nghĩ sao về Vietnamese Horror Story by Huynh Lap?" (Dự án câu chuyện ma Việt Nam của Huỳnh Lập). Màn dọa ma này khiến một rapper cá tính như Thái VG cũng phải vào năn nỉ: "Anh xin phép không vào vô chủ đề này khó ngủ lắm".

Chưa dừng lại ở đó, Huỳnh Lập tiếp tục trêu ghẹo bằng bài đăng cảnh báo địa điểm quay hình "có ma" kèm theo bản dịch tiếng Anh mang phong cách "Word-by-Word" hài hước: "Bro, place we recording is have there nhe!". Sự bất đồng ngôn ngữ tạo nên tình huống dở khóc dở cười khi Thái VG hiểu lầm từ "quay lại" (ghi hình) thành "quay trở lại" và đáp: "Quay lại cái gì em, anh đi rồi không quay lại được".

Gần đây nhất, Huỳnh Lập còn đề xuất gọi đàn anh là "anh Việt Kiều Thái" hoặc "Thái Vờ Gờ" và nhận được sự đồng ý ngắn gọn từ chính chủ. Việc Huỳnh Lập liên tục "làm phiền" một rapper có tập kick-boxing khiến fan và cả đồng nghiệp như 14 Casper phải để lại bình luận lo lắng cho sự "an nguy" của nam diễn viên.

Tần suất tương tác dày đặc khiến cộng đồng mạng đặt nghi vấn cả hai đã được xếp chung một đội tại chương trình. Nếu Huỳnh Lập mang đến sự biến hóa của một nghệ sĩ sân khấu đa năng thì Thái VG lại là bài toán đổi mới khi lần đầu bước ra khỏi vùng an toàn tiếng Anh. Sự kết hợp giữa một người hoạt ngôn và một người kiệm lời hứa hẹn sẽ là nhân tố "giải trí" cho ATVNCG 2026.