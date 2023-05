Phim Hàn tháng 6: Tràn ngập viễn tưởng, phong phú từ lãng mạn đến kinh dị huyền bí

HHT - Có thể nói phim truyền hình Hàn Quốc lên sóng trong tháng 6 chiếm đa số là các bộ phim viễn tưởng, phong phú chủ đề từ lãng mạn tình cảm đến kinh dị huyền bí. Thần tượng hạng A lẫn diễn viên ngôi sao đều xuất trận, hứa hẹn mang đến một tháng 6 toàn phim chất lượng.

Bloodhounds (9/6)

Bloodhounds gây chú ý bởi được Netflix “bao thầu”. Với đầu tư lớn, nhịp phim hành động kịch tính, Bloodhounds được kỳ vọng sẽ đạt chất lượng từ khá đến xuất sắc, mãn nhãn như một số phim trước đó có thể kể đến: Extracurricular, D.P, My Name…

Nội dung của Bloodhounds theo chân hai chàng trai do Woo Do Hwan và Lee Sang Yi đóng chính. Họ là một cặp võ sĩ trẻ đang có rắc rối tài chính. Cả hai được kẻ cho vay tiền nhờ giúp đỡ trong một kế hoạch lớn nhằm hạ gục một kẻ cho vay nặng lãi bất hợp pháp khác, từ đó vướng vào một thế giới nợ nần tiền bạc khó lường. Liệu họ “tránh vỏ dưa” có gặp “vỏ dừa”?

Dàn diễn viên của Bloodhounds xịn sò với sự tham gia của Huh Joon Hoo, Park Sung Woong, Choi Siwon...

King The Land (17/6)

Một trong những phim tình cảm lãng mạn đáng hóng nhất tháng 6 không thể không nhắc đến King The Land. Hai thần tượng của hai nhóm nhạc huyền thoại một thời SNSD và 2PM nay gặp nhau, khiến bộ phim ngay từ ban đầu đã gây chú ý. Chưa biết nội dung thế nào, nhưng về phần nhìn khán giả đã chấm ngay 10 điểm chất lượng!

Trong King The Land, Lee Jun Ho vào vai Goo Won, người thừa kế chuỗi khách sạn sang trọng; là một người thông minh, sắc bén. Yoona đóng vai Cheon Sa Rang, một cô gái luôn vui vẻ mỗi ngày tại nơi làm việc, cho đến khi gặp Goo Won. Cả hai hình thành một mối quan hệ yêu - ghét trong một cuộc chiến tranh giành quyền kế vị khá phức tạp, nhưng đáng hóng.

See You In My 19th Life (17/6)

Được chuyển thể từ webtoon cùng tên, See You In My 19th Life kể về cuộc đời của Ban Ji Eum (Shin Hye Sun), một cô gái đặc biệt có khả năng nhớ lại tất cả tiền kiếp của mình. Sau khi cuộc đời thứ 18 của cô bị cắt ngắn do một tai nạn thương tâm, cô thực hiện sứ mệnh kết nối lại với những người cô đã từng biết trong kiếp sống thứ 19.

See You In My 19th Life gây chú ý với sự trở lại của Shin Hye Sun. Sau Mr. Queen gây sốt năm 2020, Shin Hye Sun đột ngột im thin thít và lặn mất tăm. Với khả năng diễn xuất biến hóa và bàn tay vàng chọn kịch bản của Shin Hye Sun, nhiều người xem đặt cược cao cho khả năng bùng nổ của See You In My 19th Life.

Bạn diễn của Shin Hye Sun trong phim này là Ahn Bo Hyun của Itaewon Class, My Name, Yumi’s Cells… Những ai yêu thích cô luật sư “Nắng Xuân” Ha Yoon Kyung của Extraordinary Attorney Woo cũng sẽ gặp lại cô với vai phụ trong phim này.

Lies Hidden In My Garden (19/6)

Sau The Glory lên sóng tháng 3 vừa qua, Lim Ji Yeon trở lại màn ảnh khá nhanh chóng với Lies Hidden In My Garden trong tháng 6. Lần này, “ác nữ” Lim Ji Yeon diễn cùng với một nhan sắc “quốc bảo” khác của Hàn Quốc - Kim Tae Hee.

Trong Lies Hidden In My Garden, hai nữ diễn viên thủ vai hai người phụ nữ có xuất thân hoàn toàn khác nhau. Kim Tae Hee vào vai Joo Ran, một phụ nữ nội trợ giàu có, chồng là bác sĩ danh giá, cả đời sống trong sung túc. Tất cả những điều này thay đổi khi cô phát hiện một mùi lạ xuất hiện trong khu vườn của mình.

Quá trình điều tra dẫn cô đến chỗ một người phụ nữ tên Sang Eun - do Lim Ji Yeon đảm nhận. Không giống cô, Sang Eun có một cuộc sống đầy khó khăn, bị chồng bạo hành. Một ngày, Sang Eun nhận được tin chồng cô đã chết.

Revenant (23/6)

Ngôi sao Kim Tae Ri của Mr. Sunshine, Twenty Five Twenty One… trở lại màn ảnh nhỏ và liền bị… quỷ ám. Trong Revenant, cô thủ vai một người phụ nữ trẻ nhận được những món đồ do người cha quá cố để lại, từ đó bị bao vây bởi những sự kiện kỳ lạ. Quyết tâm tìm hiểu sự thật, cô thấy bối rối và hoang mang trước những điều đã tìm thấy.

Đồng hành cùng cô trong hành trình kinh dị và huyền bí này là một giáo sư văn học dân gian Hàn Quốc, người có khả năng nhìn thấy ma quỷ. Anh ta ngay lập tức nhận ra chân tướng con quỷ đang quấy rầy cô, cũng có mối thù với nó bởi nó là kẻ đã giết mẹ anh ta khi anh ta còn nhỏ. Cả hai liền hợp tác để tiêu diệt con quỷ.

Numbers (23/6)

Nam thần tượng điển trai của INFINITE khi chuyển sang vai trò diễn viên cũng rất thành công. Sau ba năm kể từ Thanh Tra Bí Mật Hoàng Gia (Secret Royal Inspector) đạt rating cao, Kim Myung Soo trở lại màn ảnh nhỏ với Numbers.

Trong phim, Kim Myung Soo vào vai một kế toán rất thông minh, làm việc tại một trong bốn công ty lớn ở Hàn Quốc. Mặc dù là người duy nhất ở nơi làm việc chỉ có bằng tốt nghiệp trung học, anh vẫn hoàn thành xuất sắc công việc của mình và cố gắng chống lại sự bất công.

Bạn diễn của Kim Myung Soo trong Numbers là Choi Jin Hyuk của Mr. Queen, Zombie Detective…

Heartbeat (26/6)

Không phải bản hit một thời của 2PM, Heartbeat này là một bộ phim truyền hình nơi Ok Taecyeon đóng vai một người lai - nửa người nửa ma cà rồng. Anh khao khát trở thành một con người hoàn toàn.

Tình cờ, cuộc sống của anh vướng vào một cô gái trẻ, người đang điều hành một khách sạn và được người xung quanh biết đến là một người lạnh lùng. Hoàn cảnh bất đắc dĩ khiến họ phải về chung một nhà, từ đó phát triển thành mối quan hệ tình cảm, lãng mạn nhưng đồng thời cũng khá oái ăm.