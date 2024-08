Phim Hàn tháng 8: Cặp đôi Hometown Cha Cha Cha tái xuất nhưng “không còn cùng nhau”

HHT - Phim truyền hình Hàn tháng 8 vô cùng nhộn nhịp với nhiều tựa phim mới, đa dạng thể loại từ tình cảm lãng mạn đến tâm lý tội phạm. Đáng chú ý, Kim Seon Ho và Shin Min Ah của “Hometown Cha Cha Cha” đều tái xuất nhưng không còn chung đôi.

Bad Memory Eraser (2/8)

Diễn viên: Kim Jae Joong, Jin Se Yeon

Chuyện phim kể về Lee Goon (Kim Jae Joong), vốn là một cựu vận động viên quần vợt tài năng gặp chấn thương. Muốn bắt đầu một cuộc sống mới, Lee Goon quyết định sử dụng công nghệ xoá ký ức. Việc này tạo cơ hội để anh gặp gỡ bác sĩ Kyeong Joo Yeon (Jin Se Yeon) và phải lòng cô.

Family By Choice (7/8)

Diễn viên: Hwang In Yeop, Jung Chae Yeon, Bae Hyun Sung

Bộ phim Family By Choice là phiên bản remake của Hàn Quốc từ Lấy Danh Nghĩa Người Nhà - một phim truyền hình thành công của Trung Quốc. Trong bản Hàn, Hwang In Yeop đóng lại vai của Tống Uy Long, Jung Chae Yeon đảm nhận vai của Đàm Tùng Vận, và Bae Hyun Sung diễn lại nhân vật của Trương Tân Thành.

Câu chuyện của Family By Choice kể về ba đứa trẻ không có mối quan hệ huyết thống nhưng lại sống cùng nhau dưới một mái nhà, gắn bó chặt chẽ với nhau bởi những kỷ niệm thời niên thiếu. Khi trưởng thành, họ xa cách nhau mười năm, nhưng một lần nữa số phận lại đưa họ trở về bên nhau.

Romance in The House (10/8)

Diễn viên: Ji Jin Hee, Kim Ji Soo, Choi Min Ho, Son Na Eun

Bộ phim Romance in The House kể về một người đàn ông đã trở nên giàu có tên là Byun Moo Jin (Ji Jin Hee). Anh ta quay về tìm lại người vợ cũ Geum Ae Yeon (Kim Ji Soo) đã ly hôn 14 năm về trước, nỗ lực hàn gắn với các con của mình.

Các fan của SHINee, Apink và ASTRO đặc biệt quan tâm đến Romance in The House bởi sự xuất hiện của các thần tượng Choi Min Ho, Son Na Eun và Yoon Sa Ha.

Your Honor (12/8)

Diễn viên: Son Hyun Joo, Kim Myung Min

Lấy bối cảnh ở một thành phố hư cấu, Your Honor kể về cuộc đối đầu của Thẩm phán Song Pan Ho (Son Hyun Joo) và trùm xã hội đen Kim Kang Heon (Kim Myung Min). Phim được remake từ một series cùng tên của Mỹ.

Không chỉ là một trận chiến giữa hai thế lực mà cốt lõi của Your Honor là tình thương của những người cha với con của mình. Con trai của người này đã vô tình hạ sát con trai của người kia, người cha này đã tìm cách xóa tội cho con mình và người cha còn lại quyết bắt nó trả giá.

Perfect Family (14/8)

Diễn viên: Park Ju Hyun, Kim Young Dae

Được dựng dựa trên webtoon nổi tiếng, Perfect Family kể về một gia đình dường như hạnh phúc và hoàn hảo bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau khi người con gái Choi Sun Hee (Park Ju Hyun) bị vướng vào một vụ giết người.

Trong Perfect Family, Kim Young Dae (Penthouse, Shooting Stars) đảm nhận vai một người bạn trong nhóm của Choi Sun Hee, đơn phương thích cô. Khi Choi Sun Hee bị liên lụy vào vụ án mạng, nhóm bạn bốn người cũng đối mặt với một cuộc khủng hoảng căng thẳng, từ đó hé lộ sự thật.

The Tyrant (14/8)

Diễn viên: Cha Seung Won, Kim Seon Ho

Vắng mặt trên màn ảnh nhỏ từ năm 2021 dù tên tuổi đang lên sau thành công của Hometown Cha Cha Cha, Kim Seon Ho chỉ góp mặt với phim điện ảnh The Childe vào năm ngoái. Do đó, The Tyrant được đặc biệt ngóng đợi, nhất là với các fan của “Tổ trưởng Hong”.

Bộ phim kể về một mẫu vật vũ khí sinh học đã mất tích trong quá trình vận chuyển. Có rất nhiều các thế lực đang săn lùng nó. Đó là các cựu điệp viên, cơ quan chính phủ Hàn Quốc, có cả lính đánh thuê ngoại quốc. Tất cả tạo nên một cuộc săn lùng căng thẳng và rượt đuổi nghẹt thở.

Love Next Door (17/8)

Diễn viên: Jung Hae In, Jung So Min

Nổi bật ở thể loại tình cảm lãng mạn trong tháng 8 này là Love Next Door. Bộ phim kể về Choi Seung Hyo (Jung Hae In) và Bae Seok Ryu (Jung So Min) là một đôi bạn quen biết từ nhỏ do mẹ của cả hai là bạn thân.

Khi trưởng thành, họ gặp lại nhau, lúc này mỗi người đều có những khó khăn riêng. Chàng trai có quá khứ muốn quên đi, còn cô gái hiện đang thất nghiệp sau khi rời khỏi một công ty lớn. Định mệnh đưa họ trở lại với nhau, đồng thời khơi dậy những ký ức cũ và gieo mầm cho một mối quan hệ mới.

Cinderella At 2 A.M (24/8)

Diễn viên: Shin Hyun Been, Moon Sang Min

Bộ phim Cinderella At 2 A.M có sự góp mặt của Shin Hyun Been (Hospital Playlist) và Moon Sang Min (Dưới Bóng Trung Điện). Chuyện phim kể về Ha Yoon Seo (Shin Hyun Been) là một trưởng nhóm thành đạt, có mối quan hệ tình cảm với Seo Joo Won (Moon Sang Min) - một đồng nghiệp trẻ tuổi hơn và là con trai của một nhà tài phiệt.

Mẹ của Seo Joo Won không đồng ý với mối quan hệ này, đã đưa cho Ha Yoon Seo một số tiền để cô chia tay với con trai mình. Là một người sống thực tế, không tin vào truyện cổ tích, cô chấp nhận. Nhưng Seo Joo Won lại quyết đấu tranh để thay đổi suy nghĩ của bạn gái, tạo ra xung đột giữa chủ nghĩa thực dụng và tình yêu đích thực.

No Gain No Love (26/8)

Diễn viên: Shin Min Ah, Kim Young Dae

Trong tháng 8 này, Kim Young Dae trở lại với hai phim truyền hình, No Gain No Love là một trong số đó. Bộ phim kể về cô gái Son Ha Young (Shin Min Ah) vì không muốn mất cơ hội thăng chức đã kết hôn giả với một nhân viên cửa hàng tiện lợi Kim Ji Wook (Kim Young Dae).