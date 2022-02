Phim siêu anh hùng và giải Oscar: Tưởng không liên quan nhưng tượng vàng vẫn tới tay!

HHT - Phim siêu anh hùng thường bị đánh giá thấp, được cho là “vô duyên” với giải Oscar. Nhưng thực tế, phim siêu anh hùng cũng có nhiều lần được đề cử và còn chạm đến tượng vàng danh giá này. Mới nhất, "Spider-Man: No Way Home" đã được xướng tên ở đề cử hạng mục tranh giải Oscar năm nay.

Spider-Man (2002)

Spider-Man do Sam Raimi đạo diễn là một thành công vang dội cho siêu anh hùng nhả tơ. Phim được đề cử hai giải Oscar: Hiệu ứng hình ảnh đẹp nhất và Hòa âm xuất sắc nhất tại Oscar 2003. Phần phim này đã tạo tiền đề cho bộ ba phim về Người Nhện do Tobey Maguire đóng chính, cũng như định nghĩa thập kỷ phim siêu anh hùng.

Spider-Man 2 (2004)

Spider-Man 2 được đề cử ở ba hạng mục Oscar 2005, gồm Hòa âm xuất sắc, Chỉnh sửa âm thanh hay nhất, và nó vẫn là bộ phim duy nhất giành chiến thắng ở hạng mục Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất. Spider-Man 2 là một phim siêu anh hùng xuất sắc, đào sâu vào mọi thứ khiến Người Nhện mong manh, nhưng đồng thời cũng bền bỉ và mạnh mẽ.

The Incredibles (2004)

The Incredibles là một trong những bộ phim được giới phê bình đánh giá cao nhất của Pixar. Phim đã giành được giải Oscar cho Phim hoạt hình hay nhất và Biên tập âm thanh hay nhất tại Oscar 2005.

Batman Begins (2005)

Bộ phim mở màn cho bộ ba Batman của đạo diễn Christopher Nolan đã được công nhận về chất lượng điện ảnh tại Oscar 2006. Batman Begins được đề cử cho giải Phim hay nhất. Phim là khởi nguồn cho câu chuyện của Bruce Wayne (Christian Bale) và Người Dơi đen tối, gan góc của anh.

Iron Man (2008)

Có thể nói rằng các bộ phim của Marvel sẽ không giống như bây giờ nếu không có thành công của Iron Man năm 2008. Bộ phim đã tạo ra một trong những siêu anh hùng mang tính biểu tượng nhất của Marvel và nó đã giúp chính thức khởi động một thế hệ phim siêu anh hùng mới. Phim được đề cử cho hạng mục Biên tập âm thanh hay nhất và Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất tại Oscar 2009.

The Dark Knight (2008)

The Dark Knight nhận được tám đề cử Oscar năm 2009 và giành được hai giải trong số đó. Cụ thể, là giải cho Biên tập âm thanh xuất sắc nhất và Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất dành cho Heath Ledger vai Joker.

The Avengers (2012)

Các siêu anh hùng Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Black Widow và Hawkeye đã tập hợp lại để đánh bại Loki trong phần phim này. Phim được đề cử cho hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất Oscar năm 2013.

Iron Man 3 (2013)

Iron Man 3 là phần thứ ba và cũng là phần cuối cùng trong bộ ba phim độc lập của Người Sắt, đào sâu vào căng thẳng hậu chấn thương của Tony Stark sau hậu quả của The Avengers. Phim nhận được đề cử về Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất Oscar năm 2014.

Big Hero 6 (2014)

Dựa trên truyện tranh của Marvel, Big Hero 6 là một chuyến tàu lượn siêu tốc đầy cảm xúc của một bộ phim siêu anh hùng. Phim xoay quanh cậu thiếu niên thiên tài Hiro Hamada, cùng người máy mà người anh trai quá cố tạo ra và để lại, giải cứu và bảo vệ thành phố giả tưởng San Fransokyo. Phim đã giành giải Phim hoạt hình hay nhất tại Oscar 2015.

Captain America: The Winter Soldier (2014)

Chris Evans trở lại Captain America: The Winter Soldier trong vai diễn đã trở thành biểu tượng của anh. Phần này có thời kỳ Chiến tranh Lạnh, gián điệp… Cốt truyện hành động, phức tạp đã mang về cho nó một đề cử cho Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất tại Oscar 2015.

Guardians of the Galaxy (2014)

The Guardians đã từ một nhóm anh hùng ít người biết đến của Marvel trở thành một trong những thương hiệu phim lớn nhất thế giới nhờ màn ra mắt thành công này. Phim nhận được đề cử Hiệu ứng hình ảnh đẹp nhất, Trang điểm và tạo mẫu tóc đẹp nhất tại Oscar 2015.

Suicide Squad (2016)

Nỗ lực phát triển câu chuyện riêng của một số nhân vật phản diện tiêu biểu nhất của DC cuối cùng đã giành được giải Oscar, cụ thể là giải cho Trang điểm và tạo mẫu tóc xuất sắc nhất vào năm 2017.

Joker (2019)

Joker được đề cử 11 giải Oscar năm 2020, trong đó có giải Phim hay nhất. Cuối cùng, Joker đã thắng hai giải, một cho Joaquin Phoenix với giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, và một cho Nhạc phim xuất sắc.

Doctor Strange (2016)

Doctor Strange giới thiệu Benedict Cumberbatch vào vai một bác sĩ nổi tiếng được truyền sức mạnh thần bí, trở thành Phù thủy Tối thượng của MCU. Phim đã mang về một đề cử Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất tại Oscar 2017.

Logan (2017)

Sự tiễn biệt nhuốm màu sắc đen tối nhưng đầy cảm xúc đến Wolverine của Hugh Jackman là một bộ phim siêu anh hùng đột phá, và điều đó đã khiến nó trở thành bộ phim đầu tiên được đề cử ở hạng mục biên kịch tại Oscar 2018.

Avengers: Infinity War (2018)

Avegers: Infinity War là một bữa tiệc hành động ấn tượng về mặt thị giác. Các Avengers hợp lực trong nỗ lực hạ gục Thanos và cái búng tay của hắn ở cuối phim là một trong những khoảnh khắc mang tính biểu tượng và bi thảm nhất lịch sử MCU. Phim được đề cử Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc ở Oscar 2019.

Black Panther (2018)

Blank Panther kể câu chuyện về T'Challa sau các sự kiện của Captain America: Civil War và theo chân anh trở lại Wakanda để đòi quyền lên ngôi. Phim được các nhà phê bình đánh giá cao, nhận được bảy đề cử tại Oscar 2019 và giành được ba giải. Đó là: Thiết kế trang phục đẹp nhất, Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất, Âm nhạc xuất sắc nhất.

Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018)

Bộ phim mang đến một cái nhìn mới về Người Nhện, lần này không còn là Peter Parker mà là Miles Morales. Đồ họa của phim tuyệt đẹp và đa vũ trụ Người Nhện được thể hiện một cách hết sức tài tình. Spider-Man: Into The Spider-Verse đã giành giải Phim hoạt hình hay nhất tại Oscar 2019.

Avengers: Endgame (2019)

Avengers: Endgame là cuộc chiến cuối cùng chống lại Thanos, một cuộc du hành thời gian với nhiều khoảnh khắc xúc động lẫn thương tiếc với các nhân vật quen thuộc trong những giai đoạn đầu của MCU. Và bộ phim cũng đánh dấu những ngọn đuốc đã được truyền lại cho thế hệ Avengers tiếp theo. Phim nhận được một đề cử cho Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất Oscar 2020.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021)

Shang-Chi là một trong nhiều siêu anh hùng mới được Marvel giới thiệu trong Giai đoạn 4. Sự pha trộn giữa võ thuật và sức mạnh thần bí đã giúp bộ phim được đề cử về Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc tại Oscar năm nay.

Spider-Man: No Way Home (2021)

Spider-Man: No Way Home đã mở ra một chiều hướng hoàn toàn mới của MCU, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi nó nhận được một đề cử cho Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất tại Oscar năm nay.

Phần phim thứ ba độc lập về Người Nhện của Tom Holland xoay quanh sự kiện cả thế giới biết rằng Peter Parker là Người Nhện, một loạt nhân vật phản diện đến từ các vũ trụ khác đang khủng bố thành phố, và siêu anh hùng trẻ tuổi của chúng ta thì còn phải lo chuyện… làm sao để đỗ đại học.