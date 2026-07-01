Phương Lan bất ngờ đổi nghệ danh mới, Sở Lam nghĩa là gì mà được cô chọn lựa?

Mới đây, Phương Lan vừa thông báo đổi nghệ danh sang Sở Lam. Phương Lan vốn là tên thật được cô dùng từ khi gia nhập showbiz, nhưng bây giờ nữ diễn viên đã chọn cho mình một cái tên khác nhằm tìm kiếm nhiều điều mới mẻ trong sự nghiệp.
Phương Lan giải thích rằng chữ Sở nói về vẻ đẹp thanh tao, cuốn hút còn Lam là làn khí tỏa ra từ núi rừng, mềm mại như dải lụa nhưng vẫn mạnh mẽ. Nữ diễn viên hy vọng sau này nhắc đến Sở Lam, khán giả sẽ nhớ tới một diễn viên luôn hết lòng với nghề nghiệp, có nhiều vai diễn ấn tượng.
Biết rằng đổi nghệ danh sẽ khiến nhiều khán giả không nhận ra, sẽ tưởng Sở Lam là tân binh showbiz nhưng cô vẫn quyết định thực hiện, chấp nhận mất một thời gian để làm lại từ đầu, gây dựng lại tên tuổi. Trong showbiz Việt, cũng có một vài nghệ sĩ đã thành danh nhưng vẫn chọn nghệ danh khác, như Quang Anh - Quán quân Giọng Hát Việt Nhí năm 2013 chính là rapper RHYDER. Anh tài Trọng Hiếu nay được biết đến là (S)TRONG, SOOBIN có nghệ danh cũ là Soobin Hoàng Sơn sau này mới rút gọn lại.
Mỗi quyết định đổi nghệ danh thường đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp như thay đổi hình ảnh, chuyển sang một phong cách mới… Và đa số đều thành công hơn sau khi chuyển sang nghệ danh mới. Chính vì thế, khán giả cũng mong Sở Lam sẽ bứt phá tên tuổi mạnh hơn, nhất là khi cô đã trải qua nhiều biến cố không vui như vụ ly hôn ồn ào với Phan Đạt, rồi tên Phương Lan còn dễ nhầm lẫn với diễn viên Lan Phương.
Phương Lan từng góp mặt trong bộ phim Nhà Bà Nữ của đạo diễn Trấn Thành. Trước đó, cô cũng tạo được ấn tượng tốt với khán giả khi đóng phim điện ảnh Gái Già Lắm Chiêu 2. Tuy nhiên, công chúng biết đến Phương Lan nhiều nhất là sau khi hôn nhân giữa cô với Phan Đạt đổ vỡ. Cả hai bên liên tục đấu tố nhau, Phương Lan còn tiết lộ bản thân từng chịu áp lực tinh thần, bị chồng cũ kiểm soát và sống trong cảm giác sợ hãi suốt một thời gian dài. Về phía Phan Đạt, anh lên tiếng phủ nhận và cho biết sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu những điều vợ cũ chia sẻ có căn cứ.