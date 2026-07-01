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Duyên phận bất ngờ giữa Hoa hậu Tiểu Vy với sao nam là bạn thân của Lee Min Ho

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Quả thực Hoa hậu Tiểu Vy và chàng mỹ nam này có duyên phận quá đỗi đặc biệt, đã hai lần gặp gỡ còn ở cùng một địa điểm.

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Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2026 đang diễn ra với rất nhiều ngôi sao trong nước và quốc tế tham dự. Mới đây, Hoa hậu Tiểu Vy đã khoe ảnh chụp chung với Jung Il Woo trong một hoạt động của LHP kèm theo chia sẻ “2 năm trước gặp ảnh ở ngoài đường Hội An, 2 năm sau gặp lại ảnh ở DANAFF Đà Nẵng."

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Màn hồi tưởng của Tiểu Vy khiến netizen thích thú, nhớ lại duyên phận thú vị giữa hai ngôi sao. Tháng 4/2024, Tiểu Vy trong lần về thăm quê nhà Hội An vô tình gặp Jung Il Woo đang đi dạo trên phố. Nàng hậu đã nhanh chóng đề nghị chụp ảnh với nam diễn viên đến từ Hàn Quốc và kết quả là có ngay loạt ảnh chụp vội nhưng đẹp lung linh, visual của cả hai đều đỉnh cao miễn bàn.

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Thật không ngờ đến bây giờ, hai người có dịp gặp lại ở một sự kiện quan trọng của điện ảnh Việt. Tiểu Vy là khách mời trong khi Jung Il Woo tới Đà Nẵng để quảng bá cho phim hợp tác Việt - Hàn Viên Đạn Cuối Cùng mà anh góp mặt. Trước đó, Jung Il Woo từng tham gia một dự án chung giữa Việt Nam - Hàn Quốc là Mang Mẹ Đi Bỏ, cho thấy bạn thân của Lee Min Ho rất có duyên với mảnh đất hình chữ S.

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Bản thân Jung Il Woo rất yêu thích Việt Nam, còn được netizen gọi là “chàng rể Việt”. Anh chàng từng có chuyến đi xuyên Việt hồi tháng 4/2024, một mình chu du từ Hội An đến tận Sa Pa, tới đâu cũng ăn vận thoải mái dạo phố, thưởng thức các món ăn địa phương. Jung Il Woo cũng chẳng hề bịt mặt cải trang che giấu danh tính và rất vui vẻ khi có người hâm mộ nhận ra mình.

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Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Hoa hậu Tiểu Vy #Jung Il Woo #Tiểu Vy Jung Il Woo #Jung Il Woo đến Việt Nam

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