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Chân dung Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Linh Lê

HHTO - Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XIII gồm 5 anh, chị: Anh Bùi Quang Huy tái đắc cử Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn. Anh Nguyễn Minh Triết tiếp tục được bầu làm Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn. Anh Nguyễn Tường Lâm, chị Hồ Hồng Nguyên và anh Nguyễn Kim Quy được bầu làm Bí thư Trung ương Đoàn.

Ngày 24-25/6, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra thành công, tốt đẹp với tinh thần hành động: "Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai".

Đại hội đã báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII; ra mắt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn gồm 119 anh, chị; Ban Thường vụ Trung ương Đoàn gồm 25 anh, chị; Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn gồm 17 anh, chị.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XIII gồm 5 anh, chị: Anh Bùi Quang Huy tái đắc cử Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn. Anh Nguyễn Minh Triết tiếp tục được bầu làm Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn. Anh Nguyễn Tường Lâm, chị Hồ Hồng Nguyên và anh Nguyễn Kim Quy được bầu làm Bí thư Trung ương Đoàn.

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Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XIII. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh)
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Anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn khóa XIII. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh)
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Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn khóa XIII, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh)
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Anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh)
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Chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư Trung ương Đoàn khóa XIII. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh)

Đại hội tin tưởng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư T.Ư Đoàn khóa XIII sẽ phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, bản lĩnh và trí tuệ tập thể; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

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Linh Lê
Theo TPO
#Anh Bùi Quang Huy #Trung ương Đoàn #Bí thư thứ nhất #khóa XIII #tái đắc cử #nhiệm kỳ 2026-2031 #Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

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ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII

ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII

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