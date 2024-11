"PICKLEBALL" của Đỗ Phú Quí: Từ tranh cãi đến "nghiện ngầm" trên TikTok

HHT - Anh Trai "Say Hi" chính thức công bố đêm diễn thứ 4 ngày 9/12 tại Hà Nội. Fan hào hứng nhưng cũng lo ngại cuộc chiến săn vé cho concert D-4.

HHT - Sự xuất hiện của MOPIUS - một nhóm nhạc với các Anh Trai bước ra từ Anh Trai "Say Hi" đang nhận về không ít tranh cãi.

HHT - Fan Anh Trai "Say Hi" đang cùng nhau giải mã tín hiệu "MONDAY". Trong lúc này, fanpage MOPIUS được dàn "anh trai" chia sẻ, là show mới, nhóm nhạc mới hay tên bài hát debut của Best Five?