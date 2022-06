Quả dừa to rơi trúng đầu người đi xe máy ở Malaysia gây tai nạn, ai nhìn cũng choáng

HHT - Người phụ nữ ở Malaysia đang ngồi đằng sau xe máy do con gái đèo thì bỗng nhiên một quả dừa rất to ở cái cây ven đường rơi xuống trúng đầu, khiến cô ngã lăn xuống đất, trông rất nguy hiểm. Nhìn hình ảnh này, cư dân mạng Malaysia có nhiều lời góp ý để đảm bảo an toàn cho người đi trên đường phố.

Một vụ tai nạn hy hữu đã xảy ra ở George Town (Penang, Malaysia), khiến một người phụ nữ ngồi sau xe máy gặp nguy hiểm đến tính mạng, dù bản thân chiếc xe máy thì không va đụng vào đâu cả. Tất cả mọi chuyện là vì một quả dừa. Vài ngày trước, một cô con gái đang đèo mẹ đi thì bỗng một quả dừa trên cây ven đường rơi trúng đầu người mẹ ngồi đằng sau xe. Qua hình ảnh do camera hành trình của xe đi phía sau ghi lại, có thể thấy quả dừa đó khá to. Ngay khi bị dừa rơi trúng, người ngồi sau xe ngã lăn ra đường và nằm bất tỉnh. Nhiều người đi phía sau cũng giật mình, vội dừng xe lại. Đây là video: Sau đó, một người tên là Yaya Gani đã có được đoạn video và đăng lên mạng, xác nhận rằng người bị nạn là mẹ cô, còn người chạy về phía mẹ cô chính là em gái cô. Mẹ của Yaya được đưa vào Bệnh viện Penang. Bác ấy bị thương khá nghiêm trọng: Gãy xương vai phải, tay trái và 2 xương sườn. Đúng là tai bay vạ gió! Còn em gái của Yaya may không bị thương nhưng bị sốc nên hiện vẫn rất buồn bã và sợ đi xe máy. Nhiều cư dân mạng đã gửi lời chúc bình phục tới mẹ của Yaya, đồng thời viết những bình luận như: "Ở Hawaii, người ta phải thường xuyên cắt hết những quả dừa trên những cái cây ở nơi công cộng để tránh nguy hiểm, không ai lại để dừa rụng tự nhiên thế này cả". "Đúng là tai nạn đáng sợ. May mà cô ấy còn đội mũ bảo hiểm, nếu không có thể mất mạng vì quả dừa rồi". Theo truyền thông Malaysia, sau đó các nhà chức trách ở khu vực này đã có biện pháp mạnh là đi chặt luôn cây dừa.