Quang Tuấn - Sơn Tùng tương tác thân thiết, có hy vọng nào cho Running Man 4?

Trên trang TikTok cá nhân của mình, nam diễn viên Quang Tuấn đã cover ca khúc Come My Way của Sơn Tùng M-TP. Màn trình bày hài hước của anh chàng thu về tương tác khủng cùng nhiều bình luận dở khóc dở cười của cư dân mạng. Thế nhưng tâm điểm chú ý đổ dồn vào phản ứng của chính chủ - Sơn Tùng M-TP ngay trong phần bình luận.

Quang Tuấn cover bài Come My Way của Sơn Tùng M-TP. Nguồn: Quang Tuấn

Dưới phần bình luận, Sơn Tùng M-TP chỉ để lại vỏn vẹn 4 chữ "Quên luôn bản gốc". Ngay lập tức, Quang Tuấn đã bày tỏ sự phấn khích của mình khi phản hồi liên tục, thậm chí đùa rằng "tự nhiên thấy mắc cỡ". Màn tương tác của hai nghệ sĩ trở thành đề tài bàn tán, gây thích thú với khán giả.

Sơn Tùng M-TP bình luận dưới video của Quang Tuấn, khiến nam diễn viên thích thú.

Trước đó, Sơn Tùng M-TP và Quang Tuấn chưa có dự án nào cộng tác hay làm việc chung. Cũng dễ hiểu, khi hai nghệ sĩ nổi tiếng này hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau, một người là âm nhạc còn người còn lại bên phim ảnh. Ngoài ra, trong thời điểm Running Man Vietnam mùa 3 lên sóng, từng có không ít đồn đoán rằng Sơn Tùng M-TP sẽ tham gia.

Quang Tuấn đang ghi hình cho Running Man Vietnam mùa 4.

Sơn Tùng tiếp tục được "khều" tham gia Running Man Vietnam.

Giờ đây, khi mùa 4 đang ghi hình, nhiều khán giả tiếp tục "đặt ngôi sao hy vọng" trở lại, mong muốn nam ca sĩ góp mặt. Nhất là trong thời điểm chàng trai quê Thái Bình đang tái xuất mạnh mẽ với nhạc mới, việc tham gia gameshow để quảng bá hình ảnh là điều mà không ít người xem kỳ vọng.