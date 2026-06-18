Tài năng nhí từng được đạo diễn Trấn Thành khen ngợi giờ ra sao sau hơn 5 năm?

Từng gây bão tại chương trình Siêu Tài Năng Nhí khi chỉ mới 9 tuổi, Đặng Bảo Long trở thành cơn sốt trên mạng xã hội nhờ nét dễ thương, lém lỉnh và nhận về cơn mưa lời khen từ giám khảo Trấn Thành. Vậy sau nửa thập kỷ trôi qua, Đặng Bảo Long hiện giờ ra sao?

Sinh năm 2011, Đặng Bảo Long là gương mặt không mấy xa lạ với khán giả truyền hình Việt Nam. Năm 9 tuổi, em xuất hiện tại sân khấu Siêu Tài Năng Nhí và ngay lập tức trở thành hiện tượng nhờ phong thái tự tin, chững chạc cùng những màn biến hóa ảo thuật mãn nhãn.

Sự thông minh, hóm hỉnh cùng sự nhạy bén của Bảo Long đã chinh phục bộ ba giám khảo Trấn Thành, Hari Won và Gil Lê. Song ít ai biết rằng, trước khi lên sóng truyền hình, Bảo Long tiếp xúc với bộ môn ảo thuật chưa lâu. Bén duyên từ một người bạn của mẹ, cậu bé đã âm thầm tự mày mò các video hướng dẫn trên YouTube để tập theo.

Nhận thấy đam mê và năng khiếu thiên bẩm của con, gia đình đã quyết định cho em theo học bài bản cùng các ảo thuật gia chuyên nghiệp như Hoàng Nghiêm và Nguyễn Trường Giang. Theo đuổi nghệ thuật từ sớm đồng nghĩa với việc phải đối mặt với không ít thử thách. Bảo Long tâm sự rằng ở độ tuổi còn nhỏ, việc phải làm quen và vận hành các đạo cụ ảo thuật có kích thước lớn đôi khi mang lại nhiều nguy hiểm. Tuy nhiên, bằng sự cẩn trọng và tinh thần trách nhiệm cao, ảo thuật gia nhí luôn nỗ lực hoàn thành trọn vẹn từng tiết mục để không phụ lòng khán giả.

Bảo Long của hiện tại.

Sau thành công từ Siêu Tài Năng Nhí, Bảo Long liên tục thử sức ở các vai trò mới như diễn viên, người mẫu ảnh và quảng cáo. Cậu bạn tham gia tiếp hàng loạt chương trình ăn khách như Gia Đình Hoàn Mỹ, Cả Nhà Thương Nhau, Nhóc Cưng Siêu Đẳng, Siêu Nhí Đấu Trí… đồng thời góp mặt trong các dự án phim như Cổ tích nước Nam, Bí Mật Gia Tộc hay các vở kịch ngắn tại trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM.

Gần đây nhất, dự án phim riêng mang tên Cậu là ánh dương của tớ (đạo diễn Khương Vy Trần) cũng là một dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp diễn xuất của cậu.

Bảo Long vừa tổ chức sinh nhật 15 tuổi.

Hiện tại khi đã 15 tuổi, Bảo Long đã trưởng thành hơn, ra dáng thiếu niên điển trai. Cậu còn được hướng dẫn, tận tình chia sẻ tác phong làm việc trong môi trường nghệ thuật từ vợ chồng ca sĩ Dương Ngọc Thái, cũng là những người bạn thân thiết với gia đình của cậu bạn.