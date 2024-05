"Queen Of Tears" đã hết nhưng người hâm mộ vẫn kỷ niệm ngày 2/5, ngày ấy là gì?

HHT - Vậy ngày 2/5 có gì đặc biệt với phim "Queen Of Tears" mà khán giả đang hẹn nhau cùng làm lễ kỷ niệm?

Những bộ phim được khán giả đặc biệt yêu thích luôn để lại dư âm lâu dài trong lòng người hâm mộ. Queen Of Tears cũng như vậy, ngay cả khi phim đã hết thì rất nhiều chi tiết trong phim hoặc ảnh hậu trường vẫn được người xem nhắc đi nhắc lại, bàn tán bình luận.

Chẳng hạn một chi tiết rất nhỏ trong phim là tấm thiệp mời đám cưới của Hae In và Hyun Woo đề ngày 2/5/2020, thế cũng đủ để khán giả ghi nhớ và nhắc nhau kỷ niệm 4 năm ngày cưới của cặp đôi chính Queen Of Tears. Netizen cũng không quên dặn nhau để ý tài khoản IG của Kim Soo Hyun, Kim Ji Won xem hai người có động tĩnh gì trong ngày đặc biệt này không. Bởi mọi người để ý thấy Kim Soo Hyun vẫn cập nhật ảnh hậu trường Queen Of Tears, vẫn đăng ảnh đeo nhẫn cưới như chưa muốn "thoát vai” Baek Hyun Woo.

Khán giả còn rất phấn khích khi phát hiện ra rằng vào ngày quay cuối cùng của Kim Ji Won, Kim Soo Hyun đã xuất hiện trên phim trường dù anh không có cảnh quay. Kim Soo Hyun đã ôm bạn diễn rất chặt thay cho lời chào tạm biệt, đến mức lớp phấn trang điểm của Kim Ji Won còn dính lên áo khoác Soo Hyun khiến cô vô cùng bối rối.

Dù biết rằng Kim Soo Hyun là một chàng trai chu đáo ấm áp, luôn quan tâm đến bạn diễn từng hợp tác với mình nhưng “hội đẩy thuyền” vẫn muốn tim rằng Kim Soo Hyun dành tình cảm đặc biệt hơn cho Kim Ji Won. Bởi không phải phim nào, anh cũng tới xem cảnh quay cuối cùng của bạn diễn như vậy.

Kim Soo Hyun sẽ chỉ nghỉ ngơi trong tháng 5 vì đến tháng 6, anh sẽ bắt tay vào phim điện ảnh Knock Off xoay quanh những người buôn bán hàng nhái. Phim có bối cảnh những năm trước 2000 và netizen đang rất muốn nhìn thấy tạo hình hoài cổ của Kim Soo Hyun.