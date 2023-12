Queen of Tears: Kim So Hyun trở lại sau 3 năm, Kim Ji Won làm tiểu thư tài phiệt

HHT - Phim truyền hình “Queen of Tears” được nhiều khán giả kỳ vọng vì được bảo chứng bởi hai diễn viên thực lực Kim Soo Hyun và Kim Ji Won. Đặc biệt, đây là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Kim Soo Hyun sau hơn ba năm vắng bóng màn ảnh.

Nội dung Queen of Tears xoay quanh câu chuyện của đôi vợ chồng trẻ Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) và Hong Hae In (Kim Ji Won). Hyun Woo là giám đốc pháp lý tại tập đoàn Queens, cũng là niềm tự hào của làng quê Yongduri nơi anh lớn lên. Vợ của anh - Hae In là tiểu thư ngạo mạn của gia tộc quản lý tập đoàn Queens.

Không chỉ là phim tình cảm đơn thuần, Queen of Tears còn là phim “hài đen” (thể loại tạo ra tiếng cười dựa trên những tình huống lẽ ra không buồn cười chút nào) mô tả chân thực những khủng hoảng trong cuộc sống mà cặp đôi trẻ phải đối mặt. Với việc “về chung nhà” ngay từ đầu phim, khán giả trông đợi vào "phản ứng hóa học" giữa cặp vợ chồng Hyun Woo - Hae In qua màn hóa thân của hai diễn viên hàng đầu xứ kim chi.

Tuy những hình ảnh, video tuyên truyền của bộ phim còn “nhỏ giọt” nhưng người hâm mộ tin rằng tác phẩm này sẽ đạt hiệu quả tốt sau khi lên sóng. Các fan phim Hàn hoàn toàn yên tâm về màn hóa thân của hai diễn viên chính. Kể từ Những Người Thừa Kế, Kim Ji Won đã chứng minh được khả năng biến hóa đa dạng của mình qua nhiều bộ phim gây được tiếng vang như Hậu Duệ Mặt Trời, Đời Tôi Hạng Bét, Nhật Ký Tự Do Của Tôi…

Vai diễn tiểu thư nhà tài phiệt của Kim Ji Won khiến nhiều người thích thú. Bởi kể từ khi nổi lên với hình ảnh sang chảnh trong Những Người Thừa Kế với nhân vật Rachel - cô tiểu thư xinh đẹp kiêu kỳ, Kim Ji Won chưa từng đóng lại một vai diễn có hình tượng tương tự lần nào. Vì vậy, khán giả háo hức khi được thấy lại “hệ tư tưởng” tiểu thư Rachel một lần nữa sau 10 năm.

Đối với Kim Soo Hyun, danh hiệu “Nam diễn viên Hàn được trả cát-xê cao nhất Hàn Quốc” đã đủ để chứng tỏ địa vị và thực lực của anh. Đặc biệt, đây là dự án phim đầu tiên sau ba năm vắng bóng ở mảng phim truyền hình của nam diễn viên. Thành công của tác phẩm trước đó Điên Thì Có Sao khiến vai diễn lần này của Kim Soo Hyun phần nào chịu áp lực lớn. Tuy nhiên, người hâm mộ hoàn toàn tin tưởng vào diễn xuất của Kim Soo Hyun.

Biên kịch và đạo diễn cũng chính là yếu tố đảm bảo cho thành công của Queen of Tears. Được biết, biên kịch Park Ji Eun chính là người chắp bút cho dự án phim này. Bà là người tạo nên thành công của một loạt phim truyền hình nổi tiếng như Vì Sao Đưa Anh Tới, Hạ Cánh Nơi Anh,... Đây sẽ là bộ phim thứ ba mà Kim Soo Hyun đồng hành cùng biên kịch này sau thành công của hai tác phẩm trước đó là Vì Sao Đưa Anh Tới và Producers.

Đạo diễn Jang Young Woo đứng sau bom tấn Hạ Cánh Nơi Anh và nữ đạo diễn Kim Hee Won của Vincenzo sẽ cùng nhau “cầm trịch” Queen of Tears, hứa hẹn sẽ đem đến những cảnh quay mãn nhãn cho khán giả.

Ngoài Kim Soo Hyun và Kim Ji Won, Queen of Tears còn có sự tham gia của Kwak Dong Yeon - mỹ nam của "bom tấn phòng vé" Bỗng Dưng Trúng Số, nam diễn viên kỳ cựu Kim Gap Soo, nữ diễn viên Lee Mi Sook,...

Bộ phim dự kiến sẽ lên sóng vào tháng 1 năm 2024.