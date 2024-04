Queen Of Tears: Sự thật phía sau loạt ảnh Hong Hae In về quê chồng làm ruộng

HHT - Nhìn vào loạt ảnh này, ai cũng tưởng sau khi sa cơ lỡ vận, đại tiểu thư Hong Hae In sẽ phải học cách làm ruộng cùng gia đình chồng. Vậy những cảnh này sẽ xuất hiện trong tập nào?

Chẳng ai ngờ được gia tộc họ Hong giàu sang quyền thế như vậy lại mất tất cả trong nháy mắt, bị tịch thu nhà cửa, xe cộ, thẻ tín dụng và đành phải về ở nhờ nhà Hyun Woo ở dưới quê. Nhận ra hoàn cảnh cùng cực của mình, người thân của Hae In đã dần làm quen với cuộc sống bình dị nơi thôn dã, thậm chí còn ra trang trại lê làm việc cùng với người dân nơi đây.

Rồi trên mạng xuất hiện loạt ảnh Hae In ăn mặc giản dị với áo thun quần hoa, cổ quấn khăn thấm mồ hôi, đầu đội mũ vải nhìn vô cùng chân chất. Hae In lại còn làm vườn rất thuần thục và vui vẻ, khiến nhiều netizen đoán rằng Hae In đã “nhập gia tùy tục” với cuộc sống thôn quê ở nhà chồng. Bởi một phu nhân sang chảnh như mẹ Hae In còn chịu ra vườn làm việc thì Hae In có trồng rau cắt cỏ cũng là điều dễ hiểu. Chưa kể từ khi về ở nhờ nhà chồng cũ, cô luôn chịu khó học hỏi, tập nấu bếp hay chủ động giúp đỡ mọi người.

Tuy nhiên, loạt ảnh này là một cú “troll” mà thôi, bởi chúng được cắt ra từ phim trước đó của Kim Ji Won là My Liberation Notes (Nhật Ký Tự Do Của Tôi). Trong phim này, Kim Ji Won đóng vai Mi Jeong, một cô gái sống ở vùng nông thôn ven Seoul, hàng ngày phải đi tàu rất lâu để vào thành phố làm việc. Ngày nghỉ, Mi Jeong vẫn làm vườn phụ giúp gia đình nên chúng ta mới thấy những khoảnh khắc Kim Ji Won hóa cô thôn nữ hiền dịu như thế.

Chắc hẳn sau màn nhầm lẫn thú vị này, nhiều người yêu thích Kim Ji Won từ phim Queen Of Tears sẽ tìm xem My Liberation Notes, để thấy Ji Won có diễn xuất đa dạng như thế nào.