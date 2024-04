Queen of Tears tập 10: Hyun Woo nắm thóp Grace, vì sao Hae In lại bật khóc?

HHT - Ngày 7/4, tvN tung ra đoạn preview đặc biệt của "Queen of Tears" tập 10 hé lộ cú "xoa đầu" của cô Beom Ja (Kim Jung Nan) dành cho Grace (Kim Joo Ryoung). Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) đã chỉ ra nhiều hành động phi pháp của bà ta để biến Grace thành tay trong cho anh.

Cuối tập 9 Queen of Tears (Nữ Hoàng Nước Mắt), Yoon Eun Sung (Park Sung Hoon) đã tìm được Hae In (Kim Ji Won) ở làng Yong Do. Theo đoạn nhá hàng, gia đình Hong cũng xuất hiện và Soo Cheol (Kwak Dong Yeon) đã lao tới để đánh anh cho hả giận. Mục đích của Eun Sung đã quá rõ ở tập trước, có lẽ anh sẽ sớm đặt vấn đề với Hae In về việc đưa cô trở lại vị trí "nữ hoàng" của Bách hóa Queens trong tập 10.

Như vậy, Hong Hae In sẽ buộc phải chọn giữa một bên là đồng hành cùng "chồng cũ" Hyun Woo (Kim Soo Hyun) đòi lại quyền lực đường đường chính chính; một bên là về với vòng tay Yoon Eun Sung có lại ngay địa vị, lợi dụng tình cảm của anh để "lật kèo".

Baek Hyun Woo bị bao vây và đánh nhau với đám người môi giới đất. Anh sẽ làm thế nào để thoát thân? Gia đình cũng như Hae In sẽ phản ứng ra sao khi thấy anh về với đầy vết thương trên mặt? Ngoài ra, dựa vào lời thoại thì có vẻ như Hyun Woo sẽ lên cơn ghen vì hành động nào đó của "vợ cũ".

Theo đoạn preview mới nhất của Queen of Tears tập 10 vừa được tvN tung thêm, Baek Hyun Woo cùng với bạn của mình đã tìm ra hàng loạt bằng chứng về "bà mai" Grace trong việc điều hành 13 thương hiệu nhượng quyền bất hợp pháp. Anh dùng nó để đe dọa Grace về phe mình, nhưng bà ta thẳng thừng nói rằng mình chỉ làm việc bằng tiền, không phải trái tim. Lập tức, cô Beom Ja xuất hiện cho Grace một cái "xoa đầu" bất ngờ dằn mặt.

Đoạn nhá hàng có cảnh Hae In bật khóc nức nở trong ô tô chưa rõ lý do, đáng để chờ đợi trong tập 10.

Như vậy, tập tới của Queen of Tearssẽ chứng kiến những màn đối đầu căng thẳng giữa Baek Hyun Woo và phía Yoon Eun Sung. Ngoài ra, chủ tịch đã bị Eun Sung đưa đi khỏi vòng kiểm soát của Moh Seul Hee (Kim Mi Sook), bà ta sẽ giở thủ đoạn nào khi kế hoạch của bà và con trai xung đột? Rating của tập 10 cũng đang được kỳ vọng sẽ tạo nên cột mốc đột phá mới cho Queen of Tears.