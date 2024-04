Queen of Tears tập 11, 12: Hyun Woo "túm cổ" Eun Sung, Hae In gặp nạn vào viện?

HHT - Nhà đài đang ngày càng cao tay hơn khi chơi chiêu "dương Đông kích Tây". Có những phân cảnh xuất hiện trong teaser tập mới của "Queen of Tears", nhưng chưa chắc đã có khi tập đó lên sóng. Điều này khiến người xem ngày càng tò mò, càng khó đoán diễn biến về sau của phim.

Kết thúc tập 10, có cả loạt điều khiến người xem tò mò và nôn nao chờ tới Queen of Tears tập 11 và 12. Đầu tiên, ai sẽ là người tìm ra chủ tịch Hong Man Dae (Kim Kap Soo): Cô Beom Ja (Kim Jung Nan) và Grace (Kim Joo Ryoung) hay là Moh Seul Hee (Kim Mi Sook)? Nếu Moh Seul Hee tìm thấy trước, tức là Grace đã để lộ chuyện bà ta phản bội mẹ con Yoon Eun Sung (Park Sung Hoon) và có thể gánh lấy hậu quả cực tệ từ "trùm phản diện".

Hong Man Dae đã tỉnh lại mà không có ai phát hiện. Nếu Grace và Beom Ja tìm thấy ông trước, gia đình Hong sẽ lập tức gỡ bỏ được rất nhiều rắc rối từ việc ủy quyền của ông và bà Moh Seul Hee. Nhưng tình hình sẽ tệ hơn nếu Moh Seul Hee tới trước và tiếp tục làm ông rơi vào trạng thái hôn mê.

Tin vui là khả năng cao Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) và Hong Hae In (Kim Ji Won) sẽ một lần nữa trở về ngày tháng ngọt ngào. Bằng chứng là cái nắm tay lướt qua rất nhanh ở video nhá hàng và một vài khoảnh khắc yên bình của cặp đôi. Ngoài ra, có vẻ như Hyun Woo đã phát hiện ra Yoon Eun Sung đang truy tìm nơi cất quỹ bí mật của chủ tịch để đẩy nhà họ Hong vào tù. Anh buộc phải tìm ra khoản quỹ này trước.

Nhưng sóng gió sẽ lại ập tới một lần nữa. Có vẻ như Hae In và Hyun Woo sẽ bị bám đuôi giữa trời mưa và tai nạn giao thông đã xảy ra. Trước đó, tại họp báo, Hae In đã công bố mình bị bệnh. Với "độ hóng" của làng Yong Do, tin tức này có thể sẽ sớm đến tai mọi người, kể cả người nhà họ Hong. Mẹ của Hae In sẽ phản ứng thế nào khi bà sắp mất đi một đứa con nữa, lại là đứa con gái duy nhất mà bà luôn lạnh nhạt.

"Baek Hyun Woo, em chưa chết được, em còn chưa nói với anh, rằng em yêu anh", câu thoại được lồng vào này của Hong Hae In càng tăng thêm khả năng cô đã phát bệnh nặng hoặc gặp nạn và rơi vào trạng thái nguy hiểm.

Ngoài ra, còn rất nhiều những cảnh quay từng xuất hiện trong nhá hàng các tập trước như cảnh Baek Hyun Woo khóc trước bệnh viện, Hong Hae In khóc trong ô tô... chưa thấy tăm hơi trong bất kỳ tập nào đã công chiếu. Bối cảnh của nó là gì và có trong tập 11, 12 tới hay không?

Vì Hong Hae In đã "ngửa bài", nên hai tập tới của Queen of Tears sẽ là cuộc đối đầu trực diện của Baek - Hong và mẹ con Yoon Eun Sung. Nội bộ của phe phản diện ban đầu đã có xung đột hứa hẹn sẽ thúc đẩy nhiều tình huống kịch tính.

Preview tập 11 Queen of Tears: