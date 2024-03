Queen of Tears tập 4: "Nữ hoàng" Ji Won tủi thân rơi lệ, rating đột phá lập kỷ lục

HHT - "Queen of Tears" tập 4 tạo nên bước đột phá mới với rating tiếp tục tăng vọt, chạm mốc 2 chữ số. Hóa ra Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) và Hong Hae In (Kim Ji Won) đã từng suýt đón em bé Su Bin. "Nữ hoàng" của Queens cũng đã không còn gồng mình, bật khóc tủi thân trong vòng tay của Hyun Woo.

* Lưu ý bài viết có tiết lộ nội dung phim

Tập 4 của Queen of Tears, Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) đã lén vào phòng của Hong Hae In (Kim Ji Won) để xóa tin nhắn chị gái lỡ nói tới chuyện anh có ý định ly hôn. Phân cảnh này hài hước nhưng cũng khiến người xem lặng đi khi ý nghĩa mật khẩu điện thoại của Hae In được tiết lộ. Đó là ngày 31/10, ngày dự sinh đứa con đầu lòng đã mất của Hyun Woo và Hong Hae In.

Hai người đều từng rất hạnh phúc khi biết Hae In có thai 4 tuần và cùng nhau mua sắm đồ nội thất mới để trang hoàng phòng đón em bé. Hyun Woo còn tỉ mỉ dán từng ngôi sao phát quang trên trần nhà. Nhưng không rõ lý do gì mà hai người đã không thể trở thành bố mẹ, mọi thứ chuẩn bị cho em bé cũng bị di dời. Người xem cũng tò mò rằng có sự cố nào đã xảy ra và mất đi con đầu lòng có phải lý do khiến Hae In và Hyun Woo dần lạnh nhạt?

Nhưng chưa kịp hết buồn thì khán giả lại phải cười ngất vì sự bối rối, lo lắng tới ghen tuông của Baek Hyun Woo khi Hae In và Yoon Eun Sung (Park Sung Hoon) ở cạnh nhau. "Nữ hoàng" của Queens có hy vọng khỏi bệnh khi có nơi đã nhận điều trị cho cô với tỷ lệ thành công tới 51%.

Hae In cũng có màn về thăm nhà chồng không thể chất hơn khi mua "lố tay" quà tặng cả làng, nhưng thực chất là để phô trương thanh thế, ủng hộ bố Hyun Woo tranh cử. Trong lúc nghe nhạc và muốn đi dạo, bệnh của cô đột ngột tái phát. Trời đã tối, Hae In hoảng loạn không biết vì sao chân tay, quần áo mình lại đầy bùn lấm bẩn, cô không nhớ làm thế nào mà bản thân tới một nơi đồng ruộng hoang vu, cũng không biết làm sao để trở về.

Mẹ của Hyun Woo đã báo anh biết Hae In tới nhà. Anh vội vã trở về, không thấy cô ở nhà, đạp xe khắp nơi tìm vợ. Anh lớn tiếng mắng cô vì sao lại tới đây trong khi Hae In vẫn cố chấp nói rằng anh đừng coi cô là người bệnh. Nhưng rồi đèn sáng, Hae In thấy người anh ướt đẫm mồ hôi mà quyết định buông bỏ mặt nạ, nói hết lòng mình, rằng cô rất sợ, cô không nhớ gì cả, cô bật khóc. Phim kết lại bằng cảnh Hyun Woo bước tới ôm chặt lấy Hae In an ủi cô. Cả hai đều rơi lệ, khán giả cũng rưng rưng.

Diễn biến ngày càng gay cấn kéo theo sức hút của Queen of Tears ngày càng tăng lên. Tập 4 của phim là bước đột phá khi lần đầu chạm mốc rating 2 chữ số với tỷ suất người xem trung bình toàn quốc là 13%, tăng 3,4% so với tập 3. Queen of Tears tiếp tục dẫn đầu bảng rating chương trình phát sóng cùng khung giờ.