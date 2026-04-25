Nghi vấn Harry Styles - Zoë Kravitz đính hôn: Mối tình kín tiếng bất ngờ "tăng tốc"?

HHTO - Chưa đầy một năm gắn bó, Harry Styles và Zoë Kravitz được cho là đã chính thức đính hôn. Mối quan hệ dù diễn ra khá âm thầm nhưng lại có tốc độ tiến triển thần tốc, khiến người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng.

Thông tin về việc cặp đôi "về chung một nhà" sau 8 tháng hẹn hò hiện đang phủ sóng rộng rãi trên các trang tin quốc tế. Theo tờ Page Six, tin đồn bắt nguồn từ khoảnh khắc Zoë xuất hiện với một chiếc nhẫn trên ngón tay áp út. Cùng với đó, nhiều nguồn tin thân cận cũng đồng loạt xác nhận rằng mối quan hệ của cả hai đã bước sang một chương mới nghiêm túc hơn. Tuy nhiên, trước sự săn đón của dư luận, hai ngôi sao vẫn chọn cách giữ im lặng, điều này càng làm công chúng tăng thêm sự tò mò.

Thực tế, chuyện tình giữa Harry Styles và Zoë Kravitz chỉ mới bắt đầu lọt vào tầm ngắm của truyền thông từ tháng 8/2025, khi họ bị bắt gặp cùng nhau tại Rome. Kể từ đó, cặp đôi thỉnh thoảng lại xuất hiện cùng nhau tại London hoặc New York nhưng luôn giữ thái độ chừng mực, không phô trương hay đưa ra bất kỳ lời xác nhận chính thức nào.

Trước khi gặp nhau, cả hai đều từng trải qua những mối tình tốn không ít giấy mực của báo giới. Zoë Kravitz từng kết hôn với nam tài tử Karl Glusman và có quãng thời gian gắn bó với nam diễn viên Channing Tatum. Trong khi đó, danh sách bạn gái cũ của Harry Styles cũng trải dài từ dàn siêu mẫu đình đám đến những tên tuổi lớn trong làng giải trí, từ Taylor Swift đến Kendall Jenner.

Dù thời gian bên nhau chưa lâu, nhưng sợi dây liên kết giữa cặp đôi dường như phát triển mạnh mẽ hơn mức kỳ vọng. Những người thân thiết tiết lộ rằng Harry hiện đang sống trong những ngày tháng "say đắm" nhất, còn Zoë cũng tìm thấy ở nam ca sĩ một tâm hồn đồng điệu hiếm có. Khi sự kết nối đã đạt đến độ sâu sắc, việc cả hai quyết định tiến xa hơn là một bước đi hoàn toàn dễ hiểu, dù có phần nhanh chóng đối với người ngoài cuộc.

Một chi tiết thú vị khiến người hâm mộ đặc biệt quan tâm chính là mối liên hệ với Taylor Swift. Harry Styles từng có một cuộc tình ngắn ngủi nhưng đầy ồn ào với Taylor, thậm chí anh còn là cảm hứng cho những ca khúc đình đám của cô. Trong khi đó, Zoë Kravitz lại là một trong những người bạn thân thiết nhất của nữ ca sĩ.