Review phim tài liệu Anh Trai "Say Hi": Đẹp, chỉn chu nhưng gây tranh cãi vì một điều

HHT - Bộ phim tài liệu điện ảnh Anh Trai "Say Hi": Kẻ Phản Diện Tạo Nên Người Hùng đã chính thức khởi chiếu trên toàn quốc, trở thành chủ đề được bàn tán liên tục.

Hình ảnh, âm nhạc mãn nhãn

Phim tài liệu Anh Trai "Say Hi": Kẻ Phản Diện Tạo Nên Người Hùngcó thời lượng 2 giờ, tái hiện lại những màn trình diễn bùng nổ, không khí cuồng nhiệt của khán giả trong 4 đêm concert, đồng thời tiết lộ một số "bí mật hậu trường" và những chiêm nghiệm từ dàn Anh Trai.

Điểm sáng của Anh Trai "Say Hi": Kẻ Phản Diện Tạo Nên Người Hùng thuộc về các tiết mục trình diễn. Những bản hit quốc dân như Catch Me If You Can, Sao Hạng A, Walk, Tình Đầu Quá Chén, Chân Thành… được tái hiện một cách sống động với nhiều góc quay mới và các hiệu ứng hình ảnh, ánh sáng,... mang đến trải nghiệm thị giác chỉn chu, mãn nhãn. Phần âm thanh các tiết mục trình diễn được trau chuốt kỹ lưỡng, kết hợp với chất lượng hệ thống loa ở rạp chiếu giúp người xem dễ dàng "đắm chìm" vào không khí trình diễn hơn.

Một điểm đáng chú ý trong bộ phim tài liệu âm nhạc Anh Trai "Say Hi": Kẻ Phản Diện Tạo Nên Người Hùng chính là quá trình lật mở những câu chuyện hậu trường chưa kể. Qua những chia sẻ từ dàn Anh Trai: HIEUTHUHAI, RHYDER, Quang Hùng MasterD, Captain Boy, HURRYKNG, WEAN, Đỗ Phú Quý,... khán giả vừa được dịp hiểu hơn, vừa "suy" khi nhìn lại quá trình các Anh Trai tham gia chương trình, "chiến" với các bài hát mới, vượt qua những hoài nghi và áp lực.

Nhìn chung, bộ phim có sự học hỏi "công thức thành công" của các phim tài liệu âm nhạc khi có sự hoà trộn giữa biểu diễn - hậu trường, các chia sẻ mang tính truyền cảm hứng và đầu tư về mặt nghệ thuật điện ảnh. Ngoài ra, việc xây dựng một cốt truyện dựa trên ý tưởng "xương sống" xuyên suốt thời lượng phim - lý giải về "kẻ phản diện" cũng là một "gia vị" giúp bộ phim tài liệu âm nhạc này trở nên "đậm đà" hơn.

Hạn chế

Tuy nhiên, khá đáng tiếc khi hành trình âm nhạc trong bộ phim thiếu đi các ca khúc có chủ đề về gia đình như Bao Lời Con Chưa Nói, hay tinh thần tự tôn dân tộc như Khát Vọng Là Người Việt,... Bên cạnh đó, có thể nhìn thấy khá rõ mục tiêu "sĩ" của ê-kíp khi thời lượng về các tiết mục, không khí khán giả trong 2 đêm concert tại SVĐ Mỹ Đình chiếm ưu thế hơn so với 2 đêm diễn ở TP.HCM.

Nếu đặt lên bàn cân với những phim tài liệu concert nổi bật khác như BLACKPINK: Light Up the Sky hay BTS: Burn The Stage, Anh Trai “Say Hi”: Kẻ Phản Diện Tạo Nên Người Hùng vẫn chưa thể truyền tải trọn vẹn hành trình của một nghệ sĩ từ hậu trường đến sân khấu.

Những thước phim về quá trình tập luyện, chia sẻ của nghệ sĩ ngay trong đêm concert, những cuộc họp nhóm căng thẳng có nhưng không nhiều, khiến phim mất đi phần cảm xúc hậu trường - vốn rất quan trọng với thể loại phim tài liệu âm nhạc này.

Chưa kể, các lời thoại - câu nói của các Anh Trai trong phòng chiếu phỏng vấn có phần khá khuôn mẫu, hơi hướng sắp đặt từ trước nhằm tạo nên những câu quote truyền cảm hứng, song, vì thế mà thiếu tính chân thật, hài hước đúng như tính cách của họ khi tham gia show. Những đoạn fanchant - linh hồn của một concert thần tượng - cũng không được thể hiện rõ ràng, khiến bộ phim mất đi một phần sức nóng vốn có của những đêm diễn thực tế.

Một điểm gây tranh cãi khác là màn “vả mặt anti" khi bộ phim công khai những bình luận chỉ trích chương trình trên màn ảnh rộng, không che tên hay ảnh đại diện của các tài khoản. Động thái đáp trả ý kiến trái chiều này khiến nhiều Hi Mom, Hi Dad "hả dạ", nhưng đồng thời cũng gây tranh cãi lớn liên quan đến quyền riêng tư và cách thức đối thoại văn minh trong nền giải trí.

Sau chưa đầy 24 giờ công chiếu, Anh Trai "Say Hi": Kẻ Phản Diện Tạo Nên Người Hùng đã thu gần 6 tỷ đồng, mở màn ấn tượng so với Người Giữ Thời Gian (12 tỷ sau một tuần) hay Sky Tour Movie (5,8 tỷ đồng). Dù còn hạn chế, phim đánh dấu bước tiến lớn khi lần đầu đưa một chương trình truyền hình thực tế lên màn ảnh rộng, vừa thể hiện sự học hỏi từ các nền công nghiệp giải trí lớn như Hàn Quốc, Âu Mỹ, vừa mở ra tiềm năng phát triển cho ngành công nghiệp trình diễn tại Việt Nam.