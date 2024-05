RM BTS "chơi lớn" mời đạo diễn đạt giải Emmy thực hiện MV mới

HHT - Dù chỉ mới phát hành poster MV ca khúc mở đường cho album "Right Place, Wrong Person", RM đã khiến cộng đồng người hâm mộ nháo nhào và thu hút sự chú ý của truyền thông trước sự đầu tư chỉn chu. MV "Come Back To Me" được chỉ đạo bởi đạo diễn từng đạt giải Emmy cùng dàn diễn viên chất lượng hứa hẹn sẽ mang tới một câu chuyện đầy cảm hứng và nghệ thuật.

Trước thềm phát hành album solo thứ 2 Right Place, Wrong Person, RM (BTS) tung poster MV đậm chất điện ảnh cho bài hát pre-release Come Back To Me phát hành ngày 10/5.

Poster bài hát gây ấn tượng với phong cách như poster phim điện ảnh. Truyền thông Hàn không tiếc lời khen ngợi sự đầu tư của album lần này khi đánh giá "dàn siêu sao đại diện cho làng điện ảnh Hàn Quốc đã tham gia sản xuất và thực hiện MV".

MV Come Back To Me còn hội tụ đội ngũ làm phim tài năng của màn ảnh Hàn Quốc, bao gồm đạo diễn nghệ thuật Ryu Seong Hee (The Handmaiden, Cô gái mặt nạ, Quyết tâm chia tay...), chỉ đạo quay phim Kim Woo Hyung (1987, Thu muộn...).

Dàn diễn viên tham gia diễn xuất trong MV cũng đều là những cái tên sáng giá, đóng chính cùng RM là nữ diễn viên Kim Min Ha - người từng là "nàng thơ" của Lee Min Ho trong Pachinko, diễn viên nhí Gi So You (The Good Bad Mother) cũng sẽ xuất hiện trong MV.

Come Back To Me là một ca khúc thuộc thể loại Indie Pop, chứa đựng những ưu tư, lo ngại về khái niệm "đúng và sai".

RM đã thể hiện sự kết nối vượt qua các ranh giới của âm nhạc và nghệ thuật với album solo đầu tiên Indigo phát hành vào năm 2022. Album mới phát hành sau 1 năm 5 tháng cũng dự kiến tiếp tục phá vỡ và khám phá thêm những khía cạnh mới của nghệ thuật.

Right Place, Wrong Person ngay từ đầu đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc bởi hơi hướng nghệ thuật đặc trưng của RM. Nổi bật là việc trưởng nhóm BTS đã dụng tâm chuẩn bị kỹ lưỡng trong từng concept photo. RM đã tìm kiếm và làm việc với những nhiếp ảnh khác nhau, tại những địa điểm khác nhau để tạo ra những shoot ảnh thể hiện tinh thần khác nhau.

Album Right Place, Wrong Person bao gồm 11 ca khúc sẽ được phát hành vào ngày 24/5.