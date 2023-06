Sabrina Carpenter - khách mời đặc biệt "The Eras Tour" của Taylor Swift là ai?

HHT - Từng làm mưa làm gió cùng bản hit "Nonsense", ngôi sao Gen Z Sabrina Carpenter sẽ là khách mời đặc biệt trong "The Eras Tour" của Taylor Swift.

Sabrina Carpenter sinh năm 1999 ở East Greenville, Pennsylvania, Mỹ. Nữ nghệ sĩ trẻ bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình vào năm 2010 với vai khách mời trong bộ phim Law & Order: SVU của đài NBC.

Hai năm sau, cô được chọn vào vai bạn thân của Rowan Blanchard trong bộ phim sitcom dành cho lứa tuổi mới lớn Girl Meets World của Disney Channel, chính thức gia nhập "nhà Chuột" cùng thời với Olivia Rodrigo, Joshua Bassett, Jenna Ortega... Cũng giống như các đàn chị đi trước, Sabrina Carpenter phát triển song song cả sự nghiệp diễn xuất và âm nhạc.

Năm 2014, cô đã ký một thỏa thuận với Hollywood Records và phát hành đĩa đơn Can't Blame a Girl for Try vào tháng 3 cùng năm. Năm 2015, nữ ca sĩ phát hành album phòng thu đầu tay của mình, Eyes Wide Open. Năm 2022, album phòng thu thứ 5 mang tên Emails I Can't Send và ca khúc Nonsense đã thực sự đưa tên tuổi của Sabrina Carpenter vươn tầm thế giới.

MV Nonsense - Sabrina Carpenter.

Tuy nhiên, một trong những lý do khiến Sabrina Carpenter bỗng nhiên được quan tâm đó là vì đầu năm 2021, nữ ca sĩ bị réo tên khi mối tình của Olivia Rodrigo và Joshua Bassett tan vỡ. Ca khúc driver license do Olivia Rodrigo trình bày có nhắc đến việc tình cũ đang hẹn hò với một cô gái tóc vàng lớn tuổi hơn mình, khiến dân tình không thể không liên tưởng đến Sabrina.

Sabrina Carpenter cũng là fan lâu năm của Taylor Swift. Hồi 2013, cô từng tham dự concert của chủ nhân hit Lover và bày tỏ tình yêu của mình với Taylor Swift: "Buổi hòa nhạc của Taylor Swift thật tuyệt vời. Thật là vui. Tôi nóng lòng muốn có một chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới vào một ngày nào đó giống như vậy! Hai tour diễn cháy vé!!!!!".

Sabrina Carpenter sẽ tham gia The Eras Tour của Taylor Swift ở nhiều nước khác nhau nhưng chỉ vào một vài đêm diễn nhất định. Swifties "đu idol" thành công nhất là đây chứ còn ai nữa!