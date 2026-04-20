Sắp tới, người sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị phạt tiền tới 5 triệu đồng

HHTO - Sắp tới, người sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng tại Việt Nam có thể bị xử phạt hành chính với mức tiền lên tới 5 triệu đồng theo quy định mới.

Thông tin này được nêu tại Nghị định 90/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15/5/2026 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, trong bối cảnh các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới đang ngày càng phổ biến, đặc biệt trong giới trẻ.

Theo quy định, hành vi sử dụng thuốc lá điện tử hoặc thuốc lá nung nóng có thể bị phạt từ 3-5 triệu đồng. Không chỉ người sử dụng, các cá nhân hoặc tổ chức để xảy ra tình trạng sử dụng các sản phẩm này tại địa điểm thuộc quyền quản lý của mình cũng có thể bị xử phạt từ 5-10 triệu đồng.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Ngoài hình thức phạt tiền, người vi phạm còn có thể bị buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật liên quan, bao gồm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng.

Việc siết chặt quản lý được đưa ra trong bối cảnh tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử gia tăng nhanh, đặc biệt ở nhóm thanh thiếu niên. Các chuyên gia y tế cảnh báo, sản phẩm này không vô hại như nhiều người lầm tưởng, bởi vẫn chứa nicotine gây nghiện cùng nhiều chất độc hại như kim loại nặng, hợp chất hữu cơ bay hơi và các chất có nguy cơ gây ung thư.

Thực tế tại Việt Nam đã ghi nhận nhiều trường hợp nhập viện liên quan đến thuốc lá điện tử, trong đó có các ca ngộ độc do pha trộn chất kích thích hoặc ma túy vào dung dịch sử dụng, gây nguy hiểm nghiêm trọng đến sức khỏe.

Quy định mới được kỳ vọng sẽ góp phần hạn chế tình trạng sử dụng thuốc lá điện tử trong cộng đồng, đặc biệt là học sinh, sinh viên, đồng thời nâng cao nhận thức về những rủi ro sức khỏe mà các sản phẩm này gây ra.