Giới trẻ "đập đi xây lại" thời gian biểu lành mạnh: Ngủ sớm và siêng tập thể dục

HHTO - Thay vì thức khuya xem điện thoại, tán chuyện thâu đêm cùng bạn bè hay la cà quán xá, nhiều bạn trẻ hiện nay đã quyết định "đập đi xây lại" một thời gian biểu mới, theo lối sinh hoạt khoa học: Ngủ sớm, chăm tập thể dục.

Mới đây, một người dùng mạng xã hội Threads đã thu hút hơn 525K lượt xem, 18,6K lượt thả tim và hơn 200 lượt bình luận khi tạo chủ đề thảo luận về sự cố gắng theo đuổi lối sống lành mạnh của người trẻ. Bạn kể rằng có quen một người bạn, mỗi ngày bạn ấy thức dậy vào lúc 5h30 và đi ngủ lúc 23h. Người bạn này còn duy trì thói quen buổi sáng chạy bộ, một tuần tập gym ba lần, trên lớp chăm chỉ học hành. Vào thời gian rảnh, bạn đọc sách, dành tiền học thêm kỹ năng, thi thoảng ra ngoài thì trang điểm nhẹ, xịt một ít nước hoa.

Ảnh minh họa từ Internet.

Nhận xét về người quen, chủ bài đăng cho biết bạn ấy không xinh đẹp nhưng do có lối sống lành mạnh nên da dẻ mịn màng và nhìn nhận đây chính là trạng thái đẹp nhất của tuổi trẻ. Tình huống này được nhiều bạn trẻ hiện đồng tình, họ cùng cho rằng sức hút của một người không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ẩn giấu đằng sau sự kỷ luật để cân bằng cuộc sống, cách quản lý, chăm sóc bản thân và thái độ cầu tiến, không ngừng học hỏi, đầu tư cho tri thức.

Bên dưới phần bình luận, đông đảo netizen cùng động viên, khuyến khích nhau duy trì một lối sống với đồng hồ sinh học hợp lý. Một bạn chia sẻ: "Không biết thế nào chứ cái môn chạy bộ mình khuyến khích nha. Chạy bộ sáng hoặc chiều cũng được. Chạy cũng được mà đi nhanh cũng được. 30 phút thôi cũng được nhưng duy trì khoảng một tháng thôi các bạn sẽ thấy điều khác biệt của cơ thể mình".

Nhiều câu chuyện về trải nghiệm "sống vui sống khỏe" cũng được nhiều bạn dẫn chứng, cho thấy bản thân được nâng cấp bội phần nhờ duy trì nhịp độ sinh hoạt khoa học:

- Mình dậy 4:30 sáng, ngủ 11:00, ngày nào cũng dạy yoga 4 tới 5 lớp, rảnh thì đọc sách, dọn dẹp, ăn cơm tự nấu. Quần áo giặt bằng tay, nhà cửa luôn sạch sẽ, rác ngày nào cũng đổ. Và thích yên tĩnh một mình, không thích giao lưu với nhiều người hay nói chuyện thiên hạ, mình chỉ muốn sống tốt cuộc đời mình.

- Mình ngủ lúc 10h tối, dậy lúc 4h sáng nấu ăn, pha cà phê, tập thể dục. Mình thật sự thích khoảng thời gian này. 10 năm rồi! Thói quen như vậy giúp mình thay đổi rất nhiều.

- Tui 11h ngủ 5h dậy, gym ít nhất 4 lần một tuần, học hành trộm vía không nhác, tự thấy hài lòng, tự nấu ăn trưa - tối, hay đọc sách với coi thời sự mỗi ngày, TikTok dính như sam, ngày nào đi học hay không đi cũng "ngựa" make up. Mỗi ngày không diện đồ đẹp nhiều cũng diện đồ đẹp ít, tự thấy mình đẹp là có động lực.

- Sáng 5h30 chạy bộ ở biển và tập thể dục, tối 11h mình đi ngủ. Ăn uống lành mạnh, thích nấu ăn, thích đọc sách và học thêm những điều mới. Thích gặp gỡ giao tiếp với mọi người. Đặc biệt mình thích giao tiếp với người nước ngoài. Mình đã duy trì thói quen này được gần một năm.

Ngoài ra, nhiều bạn trẻ còn phát hiện ra phương pháp chăm sóc da hiệu quả nhất, giúp thăng hạng nhan sắc nhưng giá thành "bằng 0" đó là đi ngủ sớm.

Một bài đăng khác chia sẻ về "mô hình sống tích cực" có lợi cho sức khỏe. Bên cạnh chăm sóc sức khỏe tinh thần, mọi người cũng cần cân đối chế độ dinh dưỡng.

Còn theo bạn, một người cần làm gì để gây ấn tượng tốt trong mắt mọi người xung quanh? Đó là hướng đến cuộc sống bền vững, xây dựng thành tích cá nhân vượt trội, mức thu nhập "khủng" hay ăn diện hợp thời trang? Dù theo đuổi mục tiêu thế nào, tin rằng, chỉ cần bạn tự tin với quyết định của chính mình, duy trì sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần tốt, giữ năng lượng tích cực thì chất lượng cuộc sống sẽ nâng cao rõ rệt.