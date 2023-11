Sau 20 năm, phim teen kinh điển “Mean Girls” của Lindsay Lohan trở lại với phiên bản mới

HHT - Bộ phim kinh điển dành cho tuổi teen “Mean Girls” đã khiến cả một thế hệ phát sốt khi công chiếu năm 2004 và sức ảnh hưởng vẫn còn đến tận ngày nay. Sau 20 năm, “Mean Girls” sẽ trở lại màn ảnh với phiên bản mới.

Năm 2004, bộ phim điện ảnh Mean Girls (Những Cô Nàng Lắm Chiêu) ra mắt đã khiến cả một thế hệ trẻ khi đó phát sốt. Bộ phim cũng là điểm son rực rỡ nhất sự nghiệp, giúp Lindsay Lohan trở thành “Nữ hoàng tuổi teen”, dẫn đầu so với những nữ diễn viên trẻ cùng thế hệ ở thời điểm đó. Sau đó, Mean Girls được chuyển thể thành vở nhạc kịch Broadway, cũng đạt được thành công khi nhiều lần được đề cử giải Tony danh giá.

Sau 20 năm, Mean Girls sẽ trở lại màn ảnh rộng nhưng có một chút đổi mới, đó là nó sẽ trở thành phim nhạc kịch. Nói cách khác, Mean Girls phiên bản mới nhất sẽ là sự kết hợp giữa bản gốc năm 2004 và vở nhạc kịch Broadway. Bộ phim hiện đang được tiến hành và sẽ công chiếu vào tháng 1/2024.

Tương tự phiên bản năm 2004, Mean Girls phiên bản nhạc kịch năm 2024 sẽ kể câu chuyện của Cady Heron, một cô gái tuổi teen vừa chuyển đến trường trung học ở thành phố. Trước đó, Cady sống ở châu Phi cùng với bố mẹ là nhà nghiên cứu động vật học. Ở trường, Cady kết bạn với hai “kẻ lạc loài”, tìm cách hòa nhập với nhóm “sành điệu” - gồm bộ ba cô gái nổi tiếng nhất trường, do “ong chúa” Regina cầm đầu. Và mâu thuẫn cùng mọi rắc rối từ đó mà ra.

Trong trailer của Mean Girls (2024), người xem có thể gặp lại những nhân vật và những chi tiết nhắc nhớ đến bản gốc năm 2004. “Ong chúa” Regina George - nữ hoàng trường trung học xuất hiện với mái tóc vàng thương hiệu, đeo chiếc vòng cổ có chữ “R” mang tính biểu tượng. Cô nàng nhân vật chính Cady lúng túng ngày đầu đến trường. Màn trình diễn ca khúc Jingle Bell Rock thảm hại của nhóm các cô gái hội "sành điệu".

Hội bạn gái luôn lẽo đẽo theo sau Regina hay đôi bạn Janis và Damian tuy lập dị nhưng chân thành của Cady cũng xuất hiện trong trailer. Dĩ nhiên, Mean Girls (2024) không thể thiếu hotboy Aaron Samuels - crush của Cady và cuốn sổ Hỏa Thiêu “tạo nghiệp” - nơi nhóm các cô gái viết những lời bình luận xấu xí về các bạn nữ học chung trường.

Tuy nhiên, trailer Mean Girls (2024) cũng mở đầu với lời giới thiệu: “Đây không phải là Mean Girls của mẹ bạn”, như một lời khẳng định dù có nhiều tương đồng với bản gốc nhưng bộ phim vẫn sẽ có những mới mẻ riêng được bổ sung để phù hợp với hiện tại.

Vì được chuyển thể từ vở nhạc kịch Broadway, Mean Girls (2024) sẽ có nhiều đoạn hội thoại và diễn biến cốt truyện được thể hiện bằng âm nhạc. Được biết, các bài hát trong phiên bản này cũng được biến tấu mới mẻ hơn chứ không hẳn giống hệt vở nhạc kịch Broadway, nó sẽ có chất “nhạc Pop” hơn. Trong trailer cũng xuất hiện TikTok và đời sống của teen trên mạng xã hội, phản ánh nhịp điệu riêng của thế hệ trẻ ngày nay.

Đảm nhận vai nữ chính Cady Heron là Angourie Rice - cô bạn Betty quen thuộc trong bộ ba phim Spider-Man của Tom Holland. Vai “ong chúa” Regina được giao cho Reneé Rapp, cô cũng là người đã diễn Mean Girls trên sân khấu Broadway. Mỹ nam của Mùa Hè Thiên Đường (The Summer I Turned Pretty) Christopher Briney sẽ vào vai hotboy Aaron Samuels.

Một trong những khách mời đáng chú ý của Mean Girls (2024) là Ashley Park, nữ diễn viên quen thuộc trên sân khấu Broadway và cũng từng diễn trong vở nhạc kịch này. Trong phiên bản mới của Mean Girls, Ashley Park đảm nhận vai một giáo viên tiếng Pháp, nhắc nhớ đến một bộ phim nổi bật khác trong sự nghiệp của cô - Emily in Paris.

Chưa rõ dàn diễn viên cũ của bản phim 2004 có trở lại với vai khách mời hay không nhưng trước đây khi được hỏi, đa số đều vui vẻ trả lời rằng nếu có cơ hội quay trở lại thì họ sẽ trở lại. Vì thế, khán giả rất mong đợi họ sẽ được gặp lại Lindsay Lohan, Rachel McAdams hay Amanda Seyfried trong Mean Girls lần nữa.

Khán giả có thể xem lại Mean Girls (2004) của Lindsay Lohan và Rachel McAdams trên Netflix.