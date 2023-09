Sau "Golden Hour" kết hợp cùng LyLy, động thái của Sunny Lukas khiến "hội shipper" háo hức

HHT - Không còn là một cặp chị em "lầy lội", LyLy - Sunny Lukas bất ngờ mang đến sân khấu "Golden Hour" ngọt lịm tim khiến khán giả chỉ muốn "đẩy thuyền".

Trong những tập đầu tiên của chương trình The Next Stage, LyLy khiến người hâm mộ xót xa khi để lộ khoảnh khắc lạc lõng với các thí sinh khác vì không hiểu tiếng Trung. Thêm vào đó, việc nhiều người không muốn cùng đội với cô vì khác biệt phong cách khiến fan lo lắng cho hành trình sau này của LyLy tại chương trình.

Biến yếu điểm thành điểm cộng, trong vòng công diễn 4, giọng ca 24H đã "lội ngược dòng" khiến không chỉ khán giả mà các mentor cũng "mắt chữ A, mồm chữ O" vì quá bùng nổ.

Kết hợp cùng nam ca sĩ người Hồng Kông Sunny Lukas, LyLy thu hút mọi ánh nhìn khi hóa thân thành cô gái khiếm thị, điểm xuyến bằng khăn bịt mắt đính hoa rực rỡ. Trong khi đó, Sunny Lukas cũng thể hiện tròn vai một chàng trai lịch thiệp với ánh mắt si tình.

Dù chỉ mới luyện tập vài giờ, Lyly và Sunny Lukas khiến khán giả "rần rần" đẩy thuyền bởi những động tác khiêu vũ đẹp như tranh vẽ. Thậm chí, ngay cả Sunny Lukas cũng tiết lộ bản thân "như bị điện giật" bởi dáng vẻ xinh đẹp của bạn diễn khiến cộng đồng mạng "thòng tim".

Trước đó, hai người từng khiến khán giả cười ngất với những khoảnh khắc đùa giỡn khi luyện tập. Sunny Lukas liên tục tạo "tiểu phẩm" còn LyLy lại "phũ đẹp" khi anh chàng bày tỏ mình có thể đã "rung rinh" trong lúc biểu diễn. Dù vậy, cặp chị em "lầy lội" này khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi tạo ra phản ứng hóa học "ngọt tràn màn hình" trong suốt màn công diễn 4.

Không chỉ LyLy nhận được nhiều lời khen có cánh từ khán giả hai nước, mà Sunny Lukas cũng trở thành cái tên được săn đón với cộng đồng fan Việt:

"Đây là sân khấu đưa tôi biết đến Lukas, và tôi ấn tượng mọi thứ, từ ánh mắt nhìn LyLy cho đến giọng hát của anh ấy."

"Không biết họ có rung động không, nhưng tôi thì rung động đó."

"Lúc sờ mặt tay LyLy thì run run còn Sunny khẽ nhắm mắt lại, quắn quéo luôn á."

"Màn trình diễn tuyệt vời, đoạn bạn nam bế LyLy lên siêu đẹp!"

Trên trang cá nhân, Sunny Lukas đã đăng tải loạt ảnh trong sân khấu này, anh chàng còn đặc biệt chú thích "We were just two lovers" (Chúng tôi chỉ là hai kẻ si tình) khiến các "thuyền viên" thích thú. Dưới bài đăng, cư dân mạng "quắn quéo", Vnet "xin lỗi Anh Tú" để tạm ghé qua chiếc thuyền LyLy - Sunny Lukas sau hiệu ứng của Golden Hour.

Sau phần trình diễn này, khán giả tin rằng cô nàng đã vượt qua được những khó khăn bước đầu và sẽ trở thành một đối thủ "đáng gờm" trong chặng sau của chương trình.