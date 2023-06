Sau hơn 1 năm ẩn mình, Amber Heard trở lại đóng phim với vai nữ bác sĩ tâm thần

HHT - Amber Heard sắp trở lại với vai diễn nữ bác sĩ tâm thần trong phim mới "In the Fire". Đây sẽ là tác phẩm giúp cô tái xuất với tư cách diễn viên sau hơn một năm ẩn mình vì thua kiện chồng cũ Johnny Depp.

Mới đây, Amber Heard gây chú ý khi xuất hiện tại Liên hoan phim Taormina lần thứ 69 (Italy) để quảng bá cho bộ phim mới In the Fire. Đây là lần đầu Amber xuất hiện lại trước công chúng sau hơn một năm sống ẩn mình tại Tây Ban Nha kể từ khi thua kiện chồng cũ Johnny Depp.

In the Fire lấy bối cảnh Colombia năm 1899, thời điểm mà ngành tâm thần học chưa thật sự được coi trọng. Trong phim, Amber Heard vào vai Grace, một bác sĩ tâm thần rời New York đến Nam Mỹ và phụ trách điều trị cho một cậu bé bị rối loạn tinh thần. Trong quá trình điều trị, Grace vấp phải sự phản đối của linh mục và dân địa phương - những người tin rằng cậu bé bị ma ám và là nguyên nhân dẫn đến mọi tai ương của ngôi làng.

Thep Variety, Amber Heard đã mô tả bộ phim là "một sự suy ngẫm về sức mạnh gần như siêu nhiên của tình yêu được kể thông qua một người phụ nữ có ý chí mạnh mẽ và độc lập vào đầu thế kỷ 20". Đạo diễn Conor Allyn cũng có nhiều nhận xét tích cực về nữ diễn viên Aquaman, nhận định rằng Amber Heard là một diễn viên đa tài, đặc biệt là sự tâm huyết của Amber khi cô tìm đọc nhiều sách tâm lý để chuẩn bị cho vai diễn.

Tháng 6/2022, tòa xử Amber Heard thua kiện trong cuộc tranh chấp pháp lý với Johnny Depp và phải trả số tiền bồi thường 10,35 triệu USD (244 triệu đồng). Từ đó, người đẹp 37 tuổi đã rời Hollywood để tránh xa thị phi, cùng con gái đến Tây Ban Nha sinh sống.

Sự trở lại của Amber Heard khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ. Hiện tại In the Fire đã nhận nhiều... đánh giá 1 sao trên trang IMDb dù thông tin xoay quanh bộ phim còn chưa được tiết lộ nhiều. Ngoài In the Fire, Amber Heard cũng trở lại màn ảnh với vai công chúa Mera trong Aquaman and the Lost Kingdom dự kiến ra rạp vào ngày 20 tháng 12 năm nay