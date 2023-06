Sau “Nàng Tiên Cá”, Disney tiếp tục chuyển thể Bạch Tuyết và cả “Aladdin 2”

HHT - “Nàng Tiên Cá” (The Little Mermaid) chưa phải là tác phẩm cuối cùng Disney chuyển thể sang phiên bản live-action. Danh sách ấy còn dài lắm!

Snow White (2024)

Bản phim hoạt hình kinh điển về nàng công chúa da trắng như tuyết này quá béo bở để Disney từ bỏ việc chuyển thể. Hiện tại, Snow White phiên bản live-action đang trong quá trình sản xuất hậu kỳ.

Đảm nhận vai công chúa Bạch Tuyết là nữ diễn viên Rachel Zegler, với gia tài phim ảnh đã giắt túi có thể kể đến West Side Story, Shazam 2… Trong năm nay, dự kiến phần phim tiền truyện The Hunger Games mang tên The Ballad of Songbirds and Snakes cũng công chiếu, với Rachel đảm nhận vai nữ chính.

Khả năng diễn xuất và hát hò của Rachel Zegler đã được thể hiện, nhưng nữ diễn viên vẫn bị đánh giá là không hợp vai Bạch Tuyết, trước nhất là nước da ngăm không phù hợp. Điểm nhấn của Snow White phiên bản live-action là người đẹp Gal Gadot sẽ vào vai Hoàng hậu độc ác.

Bộ phim dự kiến công chiếu vào 22/3/2024.

Mufasa: The Lion King (2024)

Sau thất bại về mặt phê bình của The Lion King (2019), Disney vẫn đưa siêu phẩm hoạt hình này lên live-action lần nữa, bởi có lẽ phim vẫn thắng doanh thu với 1,6 tỷ đôla. Mufasa: The Lion King sẽ khám phá câu chuyện về nguồn gốc của Mufasa - sư tử vĩ đại, cha của Simba; và thần thoại về các loài động vật khác sống ở vùng Pride Rock.

Điều khiến nhiều khán giả e ngại về phần tiếp theo của Vua Sư Tử live-action là đồ họa vẫn sẽ được triển khai theo hướng chân thực như phần đầu. Nhưng rõ ràng, bộ phim đã bị trừ điểm rất nhiều bởi điều này, người xem nhận xét phim chân thực về bề ngoài nhưng không có cảm xúc bên trong.

Hiện Mufasa: The Lion King đang trong quá trình sản xuất. Phim dự kiến ra rạp vào 5/7/2024.

Lilo & Stitch (2024)

Bộ phim đáng yêu Lilo & Stitch hiện đang được Disney chuyển thể sang phiên bản live-action. Cho đến lúc này, Lilo & Stitch bản live-action đã “chốt đơn” được nam diễn viên hài Zach Galifianakis cho vai Pleakley, một trong những người ngoài hành tinh đuổi theo Thí nghiệm 626 - tức Stitch. Nữ diễn viên Sydney Agudong đóng vai cô chị gái Nani. Và cô bé Maia Kealoha sẽ đóng vai chính Lilo.

Hercules

Năm 2020, Disney thông báo sẽ chuyển thể câu chuyện về vị Á thần có sức mạnh kinh hồn Hercules sang phiên bản live-action. Đến nay, vẫn chưa có quá nhiều thông tin chi tiết, hiện bộ phim vẫn chỉ mới ở giai đoạn khởi đầu.

Tuy nhiên, có nhiều tín hiệu khả quan là Anthony và Joe Russo của Avengers: Endgame đã ký kết để sản xuất Hercules bản live-action. Phim cũng đã chọn được Dave Callahan của Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings viết kịch bản và đạo diễn Guy Ritchie của Aladdin (2019) chỉ đạo bộ phim.

The Jungle Book 2

Phiên bản live-action The Jungle Book (2016) thành công cả về thương mại lẫn phê bình đã khiến Disney ấp ủ thực hiện phần 2. Được biết, đạo diễn Jon Favreau cũng đã ký hợp đồng để thực hiện phần 2. Nhưng quá trình phát triển bộ phim đã bị đình trệ khi Jon Favreau chuyển sang đạo diễn cho The Lion King. Số phận của The Jungle Book 2 hiện rất mập mờ.

Bambi

Vào năm 2020, Disney thông báo bộ phim hoạt hình cảm động và rất được yêu thích Bambi sẽ được chuyển thể sang phiên bản live-action. Sau 3 năm kể từ thông báo, hiện vẫn chưa có nhiều thông tin về bản phim này.

Aladdin 2

Aladdin live-action sau khi công chiếu vào năm 2019 đã trở thành bộ phim ăn khách tỷ đô. Sau đó, Disney ấp ủ thực hiện phần 2 với sự trở lại của Will Smith cho vai Thần Đèn. Bộ đôi diễn viên Mena Massound và Naomi Scott đều được dự kiến sẽ tiếp tục đảm nhận vai Aladdin và công chúa Jasmine. Tuy nhiên, đã một thời gian khá dài mà chưa có thêm cập nhật gì mới cho dự án này.

Moana

Vào tháng 4 năm 2023, Dwayne Johnson đã tiết lộ rằng anh sẽ hợp tác với Disney trong phiên bản live-action của Moana. Cụ thể hơn, The Rock sẽ vào vai Á thần Maui, người mà chính anh cũng đã lồng tiếng cho bản phim hoạt hình công chiếu năm 2016.

Cruella 2

Sau thành công của Cruella với diễn xuất của Emma Stone, Disney đang cho tiến hành thực hiện phần 2. Được biết quá trình sản xuất đang thuận lợi tốt đẹp.

Prince Charming

Trong Cinderella, ai cũng chú ý đến câu chuyện của nàng Lọ Lem chăm chỉ hiền lành cùng đôi giày thủy tinh, nhưng Disney nhận thấy Hoàng tử cũng cần câu chuyện cho mình. Prince Charming ra đời để mang đến câu chuyện của Hoàng tử dưới góc nhìn của anh trai anh.

Đó là những phác thảo đầu tiên về dự án live-action của Prince Charming. Hiện phim chưa có nhiều chi tiết hơn để bàn luận.

Tinker Bell

Câu chuyện về cậu bé biết bay và không bao giờ lớn Peter Pan đã được chuyển thể thành phim khá nhiều lần. Đồng hành cùng các cuộc phiêu lưu của Peter Pan luôn có một cô tiên bé xíu, đó là Tinker Bell, và Disney quyết định cô cũng nên có phim riêng.

Ý tưởng thực hiện live-action cho Tinker Bell gặp trục trặc không chỉ một mà là hai lần. Ban đầu, nữ diễn viên Elizabeth Banks dự kiến sẽ đóng vai Tinker Bell. Nhưng vào năm 2015, Reese Witherspoon được thông báo là đã ký hợp đồng đóng chính và sản xuất bộ phim. Sau đó, không có thêm thông tin gì nữa về Tinker Bell bản live-action.

Thay vào đó, khán giả được chiêm ngưỡng một Tinker Bell da màu do Yara Shahidi đóng trong Peter Pan & Wendy - bản chuyển thể mới nhất về câu chuyện cậu bé biết bay.