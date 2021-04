Scandal “Điên nữ” Seo Ye Ji - Con cưng cũng hóa con ghẻ khi công chúng đồng loạt “quay xe”

HHT - Scandal chỉ trong vòng 1 tuần qua đe doạ xô đổ sự nghiệp gầy dựng gần 10 năm của Seo Ye Ji khi công chúng đồng loạt “quay xe”. Nàng “Điên nữ” phút chốc từ con cưng đã trở thành con ghẻ.

Cô gái từng có trong tay tất cả

Trước khi vụt sáng với biệt danh “Điên nữ” đẹp nhất nhì màn ảnh Hàn, Seo Ye Ji đã góp mặt trong không ít các dự án phim ảnh lớn nhỏ từ năm 2013 như Người gác đêm, Ngôi sao khoai tây, Hoa kiếm Hwarang,… thậm chí là bom tấn điện ảnh xứ Hàn The Throne - Bi kịch triều đại hay trở thành bạn diễn của G-Dragon trong MV Let’s not fall in love.

Tuy nhiên, tất cả vẫn chưa đủ để tạo nên ấn tượng sâu đậm về Seo Ye Ji trong lòng công chúng. Phải đến khi hóa thân thành Go Moon Young trong It’s okay to not be okay - Điên thì có sao, Seo Ye Ji mới bùng nổ với lối diễn xuất thần cùng nét điên loạn đúng tính cách nhân vật. Vẻ đẹp cổ điển pha chút ma mị, quý tộc của cô đốn tim hàng loạt người hâm mộ, trở thành fashionista từ trong phim đến thực tế. "Phản ứng hóa học" giữa Seo Ye Ji và Kim Soo Hyun cũng được fan của bộ phim tích cực "đẩy thuyền".

Hiện tại, Seo Ye Ji đang có tên trong đề cử "Nữ diễn viên chính xuất sắc" của Lễ trao giải Baeksang lần thứ 57 tổ chức vào ngày 13/5 tới đây với Điên thì có sao (bộ phim cũng nằm trong đề cử “Phim truyền hình xuất sắc”).

“Điên” từ trong phim đến đời thực

Tiền đồ rộng mở thế nhưng scandal chưa đầy một tuần qua đã quét sạch hình tượng “Điên nữ” sang chảnh, bá đạo và không kém phần đáng yêu của Seo Ye Ji trong mắt công chúng.

Nếu trước đây, khán giả nức lời khen ngợi Seo Ye Ji xuất thần trong vai Go Moon Young thì nay quay ngoắt 180 độ, chỉ trích cô hóa ra ngoài đời cũng “điên” không kém khi bị Dispatch tiết lộ tin nhắn cho thấy cô chính là người yêu cầu bạn trai cũ Kim Jung Hyun tỏ thái độ thô lỗ với đoàn phim và bạn diễn (Seohyun - SNSD) trong quá trình quay bộ phim Time (2018).

Dư luận không ngừng chỉ trích cả hai vì thái độ ích kỷ, thiếu chuyên nghiệp vì bản thân là diễn viên nhưng lại không đủ “công tư phân minh” khi đem chuyện tình cảm vào công việc. Netizen cho rằng Seo Ye Ji có lẽ chính là nguyên mẫu của Go Moon Young và Điên thì có sao chẳng khác nào phim tài liệu về cô.

Như đổ thêm dầu vào lửa, ngày 13/4, một người tự xưng là bạn học cũ đã đăng bài tố Seo Ye Ji từng có hành vi bạo lực học đường, quỵt tiền, sống giả tạo hai mặt, hách dịch, đỉnh điểm chính là việc dối trá về học vấn khi cho biết cô chưa từng học tại Đại học Complutense tại Tây Ban Nha. Những thông tin này chưa được xác thực nhưng cũng khiến dân mạng bán tín bán nghi.

Series không hồi kết này của cô tiếp tục khi ngày 15/4, một người xưng là trợ lý cũ vạch trần Seo Ye Ji không những thao túng bạn trai mà còn chèn ép, mắng chửi thô lỗ với nhân viên,… và sẵn sàng ra mặt trước công chúng để chứng minh lời nói của mình là sự thật nếu cần thiết.

Nếu trước đó, gu thời trang sang chảnh, cổ điển, thân hình thon gọn, vòng eo siêu thực cùng gương mặt nhỏ nhắn với đường nét hài hòa của Seo Ye Ji được khen ngợi, ghen tị hết lời thì nay cô bị tố đã đụng "dao kéo".

Trước những lời tố, phía Seo Ye Ji phủ nhận một số cáo buộc (bắt nạt học đường) nhưng phần lớn là im lặng hoặc trả lời nước đôi. Thay vì “Điên nữ” được yêu thích trước đó, giờ netizen chỉ nhớ đến Seo Ye Ji như một kẻ “điên loạn”, dối trá.

Từ có tất cả đến kẻ “trắng tay”

Trước loạt scandal, Seo Ye Ji buộc phải bỏ vai diễn Won Mi Ho được đo ni đóng giày trong Island của đài OCN, thông báo vắng mặt ngay trước thềm họp báo phim điện ảnh Recalled chiều 13/4.

Seo Ye Ji từng được chọn mặt gửi vàng khi là người mẫu quảng cáo cho dòng túi xách Chloé, thương hiệu mỹ phẩm LUNA thì nay những hình ảnh của cô đã bị gỡ bỏ trên toàn bộ các biển quảng cáo, website của hãng.

Thương hiệu kính râm RIETI mà cô làm đại diện đã thay đổi trạng thái trên YouTube thành riêng tư đối với tất cả quảng cáo của hãng mà gắn với nữ diễn viên. Đồng thời, Seo Ye Ji cũng bị ghi tên vào “danh sách đen” của các nhãn hàng.

Seo Ye Ji và phía công ty quản lý dự tính sẽ phải trả mức đền bù hàng tỉ won vì vi phạm hợp đồng, bởi scandal xảy ra đã phá vỡ hình ảnh của cô trong mắt công chúng và ảnh hưởng trực tiếp đến các thương hiệu cô đại diện, quảng cáo.

Sự nghiệp sớm nở tối tàn của nữ diễn viên 31 tuổi đến thời điểm hiện tại được xem như không thể vãn hồi, đóa hoa xinh đẹp của màn ảnh Hàn hiện đã không còn ngát hương và vấy đen hoàn toàn trong mắt công chúng.