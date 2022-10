Sejeong - Ahn Hyo Seop (Hẹn Hò Chốn Công Sở) tái hợp, cùng làm đại sứ cho thương hiệu thực phẩm

HHT - Người hâm mộ của cặp đôi "Chim Thủy Tổ" Ahn Hyo Seop và "Bạch Tuộc" Kim Sejeong (Tổ Tuộc) đang phấn khích trước màn tái hợp không ngờ tới của cả hai sau thành công của "Hẹn Hò Chốn Công Sở".

Mới đây, công ty thực phẩm Realfood đã xác nhận hợp tác với Ahn Hyo Seop và Kim Sejeong và diễn viên người Indonesia - Chicco Jerikho. Cả ba sẽ đóng một video quảng cáo cho hãng mang tên Office Romance Recipe. Video sẽ phát sóng vào ngày 3/11 trên kênh YouTube chính thức của thương hiệu.

Màn tái hợp này giữa Ahn Hyo Seop và Sejeong như một giấc mơ trở thành hiện thực đối với tất cả những người hâm mộ của bộ phim Hẹn Hò Chốn Công Sở (Business Proposal). Trong phim, Hyo Seop và Sejeong là giám đốc và nhân viên của một công ty thực phẩm, thì ngoài đời, cả hai lại là đại sứ cho thương hiệu thực phẩm. Sejeong sau đó còn khiến fan phấn khích hơn khi đăng loạt ảnh hậu trường, chung khung hình với Ahn Hyo Seop.

Trước đó, Sejeong và Seol In Ah cũng đã tái ngộ tại lễ trao giải The Fact Music 2022. Hợp tác trong Hẹn Hò Chốn Công Sở, Sejeong (Ha Ri) và In Ah (Young Seo) được khán giả yêu mến khi nhập vai hoàn hảo thành đôi bạn thân Lọ Lem - Tiểu thư tâm đầu ý hợp.