Sejeong cover "Alcohol-Free" cực ngọt, kỹ năng hát live của TWICE lại bị đem ra cà khịa

HHT - Mới đây, video Kim Sejeong cover "Alcohol-Free" của TWICE thu hút sự chú ý của công chúng. Giọng hát của Sejeong được netizen khen ngợi đã "cứu vớt" bản gốc "khó ngấm".

Kim Sejeong được mệnh danh là "tiểu Taeyeon" với giọng hát ngọt ngào và giàu nội lực. Sau khi gugudan tan rã, Kim Sejeong chăm chỉ đóng phim, ra mắt các sản phẩm âm nhạc solo... và đều nhận được những phản hồi tích cực từ công chúng.

Mới đây, nữ ca sĩ đã đăng tải trên YouTube cá nhân đoạn video cover ca khúc Alcohol-Free của TWICE với phong cách hoàn toàn khác khiến người hâm mộ phấn khích.

Bản cover Alcohol-Free (TWICE) của Sejeong (xem từ 0:00 đến 3:33)

Từ Knet đến Vnet, đa số netizen đều dành những lời khen có cánh cho giọng hát của Sejeong. Bản cover của "tiểu Taeyeon" được netizen cho rằng dễ ngấm hơn bản gốc của TWICE. Vnet nhận định bản cover sử dụng giai điệu guitar vừa nhẹ nhàng, dễ nghe, vừa tôn được giọng hát ngọt ngào, nội lực của Sejeong.

Ngược lại, không ít Vnet bày tỏ sự yêu thích với bản gốc của TWICE, khẳng định bản phối của 9 cô gái nhà JYP hợp với không khí mùa hè hơn bản Acoustic của Sejeong. Bên cạnh đó, một số Vnet cho rằng dựa vào bản cover này có thể thấy rõ hơn độ khó của các nốt cao trong Alcohol-Free. Thêm vào đó, một vài Vnet nhận định phần hát của Sana và Momo nghe "đã tai" hơn so với cách thể hiện của Sejeong.

Giữa hai luồng ý kiến tranh cãi xem TWICE và Sejeong, đâu mới là bên thể hiện tốt hơn thì một số Vnet đứng về phe trung lập. Dù là TWICE hay Sejeong cover thì Alcohol-Free đều có một nét cuốn hút khác nhau. Phản biện lại ý kiến cho rằng Sejeong "ăn đứt" khả năng hát của một số thành viên TWICE, đặc biệt là Momo - người từng gây nhiều tranh cãi về khả năng hát live trong sân khấu encore của nhóm, một bình luận của Vnet cho rằng đây là so sánh khập khiễng. Sejeong từng là main vocal của I.O.I và gugudan trong khi Momo là main dancer của TWICE, kỹ năng hát chắc chắn là khác biệt.

TWICE vừa hoàn thành đợt quảng bá cho ca khúc Alcohol-Free và sẽ trở lại vào 28/7 tới đây với full album tiếng Nhật Perfect World. ONCE dự đoán full album này có khả năng sẽ là album cuối cùng được TWICE phát hành tại Nhật trước khi các thành viên đàm phán gia hạn hợp đồng với JYP.