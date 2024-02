Selena Gomez lại bị nghi dùng bạn trai mới để "đá xéo" vợ chồng Justin Bieber

HHT - Dù chỉ đăng những bức hình thể hiện tình cảm với bạn trai, Selena Gomez vẫn bị một bộ phận cư dân mạng "overthinking" cho là đang ẩn ý "đá xéo" bạn trai cũ Justin Bieber.

Mới đây, Selena Gomez đã đăng loạt hình ảnh hạnh phúc bên bạn trai Benny Blanco. Sẽ không có gì đáng nói nếu netizen không để ý đến dòng trạng thái của Selena. Cụ thể, Selena đã viết rằng “my best fwend” thay vì “my best friend” đúng chính tả. Người bạn trai Benny Blanco cũng tung hứng khi trả lời dưới phần bình luận rằng “das my bes fwen”, một cách viết sai chính tả như bạn gái.

Cách viết sai chính tả này khiến nhiều cư dân mạng thấy có phần giống những dòng trạng thái cũ mà Justin Bieber từng viết cho cô vợ Hailey Bieber. Đặc biệt, những tấm hình được Selena đăng tải bên cạnh bạn trai, lại xuất hiện ngay sau thời điểm Justin Bieber được truyền thông chú ý vì xuất hiện tình tứ bên Hailey tại chung kết Super Bowl.

Từ đó, nhiều tin đồn cho rằng Selena Gomez đã lợi dụng chuyện tình cảm với bạn trai Benny Blanco để dành lấy sự chú ý truyền thông. Việc Benny là bạn thân lâu năm của Justin Bieber cũng vô tình khiến câu chuyện tình cảm giữa anh và Selena thêm phần phức tạp hơn. Benny từng hợp tác với Justin Bieber vào giai đoạn những năm 2009, thậm chí Benny còn là người chứng kiến câu chuyện tình hợp - tan giữa Selena và Justin trong một khoảng thời gian dài.

Đây chẳng phải lần đầu cặp đôi Selena Gomez và Benny Blanco bị cư dân mạng đồn thổi là có ẩn ý “đá xéo” vợ chồng Justin Bieber. Trước đó, Benny từng đăng tải hình ảnh một chiếc ốp điện thoại khá đặc biệt lên Instagram cá nhân. Hình ảnh của chiếc ốp này khiến nhiều người liên tưởng đến chiếc ốp điện thoại đang gây sốt của hãng mỹ phẩm Rhode do Hailey sáng lập.

Tuy nhiên, một bộ phận người hâm mộ của Selena đã ra sức bảo vệ cho Benny. Họ khẳng định Benny có sở thích sưu tầm những chiếc ốp lưng kỳ lạ, việc sở hữu một kiểu dáng ốp giống với rhode của Hailey cũng không mang hàm ý hướng đến cô nàng. Từ lúc quen Selena Gomez, Benny Blanco luôn rơi vào những tình huống khó xử liên quan đến vợ chồng Justin và Hailey Bieber.