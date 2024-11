Shawn Mendes đi tìm con người thật trong album "Shawn"

HHT - Album "Shawn" là hành trình khám phá bản thân thông qua âm nhạc của Shawn Mendes. Dù không mang đến nhiều đột phá, album này thể hiện rõ sự trưởng thành của nam nghệ sĩ.

Sau thời gian "ở ẩn" để chăm sóc sức khỏe tinh thần, Shawn Mendes đã chính thức trở lại với album phòng thu thứ 5 mang tên Shawn. Dự án được kỳ vọng đánh dấu sự trưởng thành trong phong cách âm nhạc của Shawn Mendes.

Album Shawn gồm 12 ca khúc đậm chất nhạc Folk, với âm hưởng guitar mộc mạc, chân thực và sâu lắng. Nam ca sĩ tạm rời xa dòng nhạc Pop từng làm nên tên tuổi để trở về với sự giản dị trong âm nhạc và cách kể chuyện chân thành.

Ngay từ những giây phút đầu tiên của album, Shawn Mendes đã thể hiện rằng anh vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ bản thân mình. Ca khúc mở đầu cho album Who I Am ngập tràn sự lo âu và hoang mang: “Có quá nhiều suy nghĩ trong đầu tôi lúc này. Mọi thứ thật khó để diễn tả thành lời. Tôi thật sự không biết mình là ai”. Nam ca sĩ thậm chí còn chia sẻ về khoảnh khắc bản thân cảm thấy vụn vỡ khi phải hủy bỏ các buổi diễn vì vấn đề sức khỏe.

Các ca khúc tiếp theo trong album xoay quanh những suy tư mông lung của Shawn Mendes trong không gian chứa đầy những âm thanh guitar nảy nhẹ nhàng và bay bổng. Nam ca sĩ hát về mối tình từng đầy hứa hẹn nhưng giờ đây đã trôi dạt về đâu trong That’s The Dream và Nobody Knows, hay về viễn cảnh tương lai khi anh trở thành một người cha nhưng lại bất ngờ cảm thấy sợ hãi trong Why Why Why.

Tuy nhiên, chính những suy nghĩ lan man trong các ca khúc đã khiến album thiếu sự nhất quán và cách sắp xếp các bài hát trong album chưa thực sự tạo nên sự kết nối chặt chẽ. Nếu nửa đầu của Shawn thể hiện rõ khả năng sáng tác của Shawn Mendes, đặc biệt là ca khúc Heart of Gold viết về nỗi tiếc nuối khi bỏ lỡ đám tang của một người bạn, thì nửa sau của album lại thiếu chiều sâu.

MV Heart of Gold - Shawn Mendes

Nửa cuối album là một chuỗi những khoảnh khắc nhạt nhòa và khuôn sáo với In Between và Rollin’ Right Along. Bản cover Hallelujah của Leonard Cohen tưởng chừng sẽ là một kết thúc hoàn hảo cho album lại trở nên thừa thãi và không đóng góp gì đáng kể cho câu chuyện của album hay hành trình khám phá bản thân của Shawn Mendes.

Mặc dù không quá xuất sắc về cả âm thanh lẫn lời ca, ca khúc The Mountain lại nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. “Bạn có thể nói tôi quá trẻ. Bạn có thể nói tôi quá già. Bạn có thể nói tôi thích con gái hay con trai tùy theo khuôn mẫu của bạn”, Shawn viết trong The Mountain.

Album Shawn đánh dấu sự trở lại vừa đủ của nam ca sĩ, giúp anh định hình lại phong cách âm nhạc và làm hài lòng người hâm mộ. Trong những khoảnh khắc xuất sắc nhất của album, Shawn Mendes đã chứng minh rằng mình thật sự mạnh mẽ khi chấp nhận sự bất định. Tuy nhiên, sản phẩm lần này vẫn chưa thể tạo ra bước đột phá đủ lớn để đưa anh quay lại với vị trí đỉnh cao mà anh từng đạt được. Dù thể hiện sự trưởng thành trong việc sáng tác, album vẫn thiếu sự kết nối mạnh mẽ giữa các ca khúc, khiến cho tổng thể khá rời rạc.