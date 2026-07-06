Siêu bão Bavi đổ bộ với sức gió vượt cấp 17, tiếp theo có thể tiến đến đâu?

HHTO - Siêu bão Bavi đã đổ bộ đảo Rota (thuộc Mỹ) với sức gió hơn 241 km/h, vượt xa cấp 17. Tiếp theo, cơn bão “quái vật” này có thể di chuyển thế nào, tiến đến đâu?

Tóm tắt nhanh: · Siêu bão Bavi đã đổ bộ đảo Rota (thuộc Mỹ) với sức gió vượt cấp 17. · Bão được dự báo tiếp tục di chuyển về phía Philippines nhưng có thể không đổ bộ nước này. · Sau 2 - 3 ngày nữa, Bavi nhiều khả năng sẽ giảm cấp và đi gần đến Đài Loan (Trung Quốc).

Bavi đổ bộ với cường độ kinh hoàng

Siêu bão Bavi (Ba Vì) đã đổ bộ đảo Rota (thuộc Mỹ) vào sáng nay, 6/7 (theo giờ Việt Nam), mang theo gió mạnh và mưa xối xả.

Tâm bão đi qua đảo Rota với gió mạnh hơn 241 km/h, theo Dịch vụ Thời tiết Quốc gia (NWS) của Mỹ, thông tin được đăng trên AP. Đây là sức gió vượt cấp 17 theo thang đo dùng ở Việt Nam, và theo thang đo mở rộng trước đây từng được dùng thì 241 km/h là cấp 19.

Nhà khí tượng học Landon Aydlett của NWS thì cho biết trong một thông báo ngắn rằng toàn bộ đảo Rota nằm trong tâm bão với sức gió tối đa được ghi nhận là 290 km/h (theo thang đo mở rộng là cấp 21).

Đây là video gió rất mạnh ở đảo Rota khi siêu bão Bavi đi qua:

Nguồn: Masum Bhali.

Sau lần đổ bộ thứ nhất, siêu bão Bavi có thể đi đâu?

Bão Bavi hiện đang di chuyển theo hướng Tây về phía Philippines với tốc độ khoảng 14 km/h, theo NWS. Tuy vậy, các mô hình hiện tại cho thấy bão không đổ bộ Philippines.

Theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ, sau khoảng 2 - 3 ngày nữa, siêu bão Bavi có xu hướng đi chếch lên hướng Tây Bắc, hướng về phía Bắc Đài Loan (Trung Quốc).

Theo dự báo của Cơ quan Khí tượng Trung ương (CWA) ở Đài Loan, bão Bavi có thể ​​sẽ tiến gần Đài Loan nhất vào ngày 10 - 11/7, thông tin được đăng trên trang Focus Taiwan.



Sau khoảng 36 giờ tính từ sáng nay, 6/7, bão có khả năng suy yếu dần, nhưng đó là suy yếu so với chính nó chứ Bavi vẫn duy trì các đặc điểm của một cơn bão rất mạnh.

Dự báo của CWA. Ảnh: CWA/ Focus Taiwan.



Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia của nước ta đánh giá khả năng bão Bavi di chuyển vào khu vực Biển Đông là không cao, xác suất hiện tại dưới 10%.

Theo trang DW, Liên minh châu Âu đã cảnh báo rằng nhiều kỷ lục về nhiệt độ đại dương có thể bị phá vỡ trong những tháng tới, và đó là một trong những điều kiện để những cơn bão mạnh có thể xuất hiện.