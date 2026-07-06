Video đàn cừu dồn vào góc trước lốc xoáy: Động vật có biết trước thiên tai?

HHTO - Đoạn video đàn cừu bất ngờ dồn vào một góc chỉ vài giây trước khi lốc xoáy cuốn bay mái chuồng đang khiến cư dân mạng ngạc nhiên. Nhiều người cho rằng động vật có thể “biết trước” thiên tai. Thực tế là thế nào?

Tóm tắt nhanh: · Camera ghi lại cảnh đàn cừu ở Nội Mông (Trung Quốc) đồng loạt dồn vào một góc chỉ vài giây trước khi lốc xoáy cuốn bay mái chuồng ở góc còn lại. · Chủ đàn cừu cho rằng vì quen với khí hậu khắc nghiệt nên đàn cừu phát triển khả năng cảm nhận thiên tai rất nhạy. · Khoa học chưa chứng minh được việc động vật "dự báo" thiên tai, dù đúng là một số loài có thể cảm nhận cả những thay đổi rất nhỏ ở môi trường.

Đàn cừu bất ngờ dồn vào góc chỉ vài giây trước lốc xoáy

Chỉ vài giây trước khi gió mạnh dữ dội hất tung mái chuồng, đàn cừu trong chuồng bất ngờ đồng loạt chạy dồn vào một góc rồi đứng sát vào nhau, và vì vậy chúng thoát nạn.

Đây là video:

Nguồn: Context Videos.

Đoạn video này được camera quan sát ở khu vực Xilamuren (Nội Mông, Trung Quốc) ghi lại vào khoảng một năm trước, nhưng hiện đang được chia sẻ rộng rãi trên các mạng xã hội, có lẽ vì mùa bão ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đang “sôi động” dần.

Và khi xem video, nhiều người đặt cùng một câu hỏi: Có phải động vật có “linh cảm” về thiên tai dù không biết đến hệ thống dự báo như của con người?

Động vật có thật sự cảm nhận được thiên tai trước con người?

Theo người chăn cừu - chủ của bầy cừu trong video, thì cừu ở vùng thảo nguyên hay phải chịu thời tiết khắc nghiệt nên đã phát triển khả năng “dự báo” các thảm họa tự nhiên.

Còn một số quan sát với động vật được nuôi tại nhà hoặc trang trại đã cho thấy đúng là nhiều động vật có hành vi lạ trước thiên tai hoặc trước khi thời tiết thay đổi. Chẳng hạn, người ta thấy khi nhiều con bò ở trang trại cùng nằm xuống thì sau đó trời dễ có mưa hoặc dông, theo trang Fox Weather.

Nhiều người quan sát thấy động vật đồng loạt có hành vi lạ trước khi thời tiết có biến động, nhưng khoa học chưa kết luận được chắc chắn. Ảnh minh họa: Getty.

Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng đúng là một số loài có thể cảm nhận những thay đổi rất nhỏ của môi trường mà con người khó nhận ra, như biến động áp suất không khí, âm thanh dưới lòng đất hoặc trong không gian…, nhưng chưa có bằng chứng rõ ràng cho thấy gia súc có thể “dự báo thời tiết” chính xác.

Trong trường hợp đàn cừu ở trên, có thể là chúng phản ứng trước những tín hiệu môi trường như áp suất không khí, nhiệt độ giảm đột ngột…, nhưng cũng có thể chúng tụm lại như một phản ứng bầy đàn khi cảm thấy bị đe dọa.

Việc quan sát những thay đổi ở động vật, thực vật trong tự nhiên là điều rất thú vị, đó cũng là điều mà con người từ ngày xưa đã làm để đúc kết kinh nghiệm, đề phòng thiên tai. Nhưng ngày nay, về vấn đề thời tiết cực đoan, người dân vẫn nên theo dõi các bản tin và cảnh báo từ cơ quan chức năng địa phương chứ không thể chỉ dựa vào hành vi của động vật để dự đoán thiên tai được.