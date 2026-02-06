Single's Inferno 5: Mina Sue "bất ổn" giữa bão chỉ trích, được đồng nghiệp bênh vực

Choi Mina Sue là nhân tố nổi bật nhất Single’s Inferno 5. Theo bảng xếp hạng FUNdex do Good Data Corporation công bố ngày 3/2, Mina Sue dẫn đầu về mức độ nổi tiếng trên truyền hình và nền tảng OTT (không phải phim truyền hình) trong tuần thứ năm của tháng 1, vượt qua hàng loạt gương mặt giải trí khác.

Mina Sue dẫn đầu thời lượng phát sóng với hơn 90 phút lên hình cho 10 tập. Chỉ số này của sao nữ nhiều hơn đáng kể so với các thí sinh còn lại. Người chơi nữ gây ấn tượng mạnh mẽ ngay từ khi xuất hiện tại Đảo Địa Ngục nhờ diện mạo rạng rỡ, tự tin. Cô chủ động tiếp cận tìm hiểu nhiều đối tượng nam từ chặng đầu show.

Tuy nhiên, chính việc không ngừng mở rộng đối tượng tìm hiểu tới quá nửa dàn sao nam đã khiến Mina Sue vấp phải phản ứng trái chiều. Người xem dần mất thiện cảm với Miss Earth 2022 vì thái độ mâu thuẫn, hành xử thiếu tinh tế.

Phân đoạn "kể xấu" dàn cast dài 3 phút hơn của Mina Sue khiến netizen "dậy sóng".

Sau tuần phát sóng đầu tiên, hàng nghìn tài khoản đổ xô vào trang cá nhân của Mina Sue, để lại nhiều bình luận công kích gay gắt về nhân phẩm của cô. Trước sự tấn công dữ dội của cộng đồng mạng, người chơi nữ đã tạm khóa bình luận trên Instagram (hiện đã mở lại), khóa riêng tư trang TikTok sau tuần công chiếu thứ 2 của show hẹn hò.

Mới đây, diễn đàn mạng xã hội Hàn Quốc xôn xao về tình trạng hiện tại của Mina Sue sau khi Single’s Inferno 5 lên sóng. Hình ảnh được cho là chụp lại từ story Instagram bạn của Mina Sue cho thấy sao nữ ngồi co ro trong một góc, cúi đầu trước màn hình TV đang chiếu phân đoạn có sự góp mặt của cô trong show.

“Cô ấy đang tự nhìn nhận lại bản thân”; “Cảm nhận của bạn thân sau khi xem cùng các tập 1-4: Rốt cuộc thì lòng dạ thật sự của cậu là gì?” - Dòng chú thích gây chú ý.

Trước đó, Jasmin Selberg - Hoa hậu Quốc tế 2022 và cũng là đồng nghiệp thân thiết của Mina Sue từng lên tiếng bảo vệ cô qua một bình luận bên dưới bài đăng “ngập” lời chỉ trích của cư dân mạng.

Jasmin nói rằng hình ảnh Mina Sue trên truyền hình không phản ánh con người thật của cô ngoài đời. Nàng hậu nhấn mạnh rằng Single’s Inferno là chương trình giải trí, nơi mỗi thí sinh đều được xây dựng vai trò nhất định để tạo kịch tính.

“Mọi người hoàn toàn có quyền bày tỏ ý kiến về vai trò của cô ấy trong chương trình. Nhưng việc tấn công cô ấy với tư cách cá nhân thì là quá đáng. Mina mà tôi biết là một người bạn rất vui vẻ, giàu tình cảm và biết quan tâm. Cô ấy là Miss Earth mà chúng tôi yêu quý.

Vai diễn mà đạo diễn và đội ngũ biên tập giao cho cô ấy không đại diện cho con người thật của cô ấy. Đừng chỉ trích hay làm nhục một người chỉ vì vai họ thể hiện trên một chương trình. Điều đó không có thật, và chắc chắn cũng không nghiêm trọng đến mức như vậy. Thứ thực sự có thật chính là nỗi tổn thương được tạo ra từ việc bạo lực mạng.” - Jasmine nhắn nhủ.