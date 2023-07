Sinh viên Gen Z tư duy thời trang khác biệt, lấy sức khỏe tinh thần làm ý tưởng thiết kế

HHT - Vừa qua, show diễn thời trang "Fashion Creation" đã khép lại hành trình 4 năm học tập và sáng tạo của sinh viên ngành Thiết kế thời trang trường Đại học Hoa Sen.

Show diễn thời trang tốt nghiệp của sinh viên ngành Thiết kế Thời trang thuộc trường Đại học Hoa Sen không chỉ khiến mọi người trầm trồ vì độ hoành tráng mà còn cho thấy tư duy thời trang khác biệt của các bạn trẻ Gen Z. 35 bộ sưu tập táo bạo, đa dạng của 35 sinh viên đã được “trình làng”, được đầu tư công sức lẫn chất xám để hoàn thành đồ án tốt nghiệp của các nhà thiết kế tương lai.

Chương trình mang đến cho các khán giả yêu thời trang những góc nhìn mới lạ, qua đó thể hiện tinh thần duy mỹ - khác biệt của các bạn trẻ. Sự kiện cũng được đầu tư như một đêm diễn thời trang chuyên nghiệp, nhiều màu sắc.

Ngoài những chủ đề quen thuộc như nữ quyền, thiên nhiên, quê hương đất nước, văn hóa đương đại… Năm nay, thiết kế của các bạn sinh viên còn được truyền cảm hứng bởi những nhà khoa học, câu chuyện về xuyên không, vũ trụ… Đặc biệt, những vấn đề hiện thực của xã hội cũng được các bạn lồng ghép vào các thiết kế như: Sự mất cân bằng trong cuộc sống, chăm sóc sức khoẻ tinh thần, thực trạng mua sắm và lãng phí trang phục…

Đồ án tốt nghiệp của các sinh viên thể hiện rõ ràng ý tưởng, cảm hứng sáng tạo với các định hướng rõ ràng về xu hướng, câu chuyện cũng như khối hình, màu sắc; các mẫu vải, kỹ thuật sáng tạo bề mặt chất liệu; mẫu phác thảo.

Bên cạnh đó, phần kỹ thuật (bản vẽ kỹ thuật, bản phát triển mẫu, mẫu nháp...) và kế hoạch xây dựng thương hiệu là những phần chuẩn bị yêu cầu sự tỉ mỉ, cẩn thận và chỉn chu của sinh viên làm đồ án. Sinh viên cũng giới thiệu hình ảnh shooting hoặc video shooting của các thiết kế.

Bạn Lê Nam - cựu sinh viên Đại học Hoa Sen tham dự buổi diễn chia sẻ: "Hầu hết các bộ sưu tập đều cho thấy tâm huyết, sự chuyên nghiệp và sáng tạo của các bạn trẻ. Phần trình diễn của các "mẫu nam", "mẫu nữ" cũng thể hiện thần thái, phong cách lẫn cá tính riêng. Mình thực sự ấn tượng với buổi diễn tốt nghiệp của các bạn".

Kết quả chung cuộc, 4 BST xuất sắc nhất đã được vinh danh đồ án tốt nghiệp xuất sắc nhất bao gồm: Giải nhất thuộc về sinh viên Phạm Huỳnh Phi Các (BST Savor the moment); Giải nhì thuộc về sinh viên Lâm Chí Cường (BST Origin); Hai giải 3 thuộc về sinh viên Nguyễn Thành Trung (BST First Journey) và Nguyễn Ngọc Thuý An (BST Erudite).

Một số mẫu thiết kế thuộc Top 3 BST đạt giải cao nhất tại Fashion Creation 2023: