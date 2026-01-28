Chiến dịch Xuân Tình nguyện 2026: Tuổi trẻ ĐH Công nghệ Kỹ thuật lan tỏa yêu thương

HHTO - Trong khuôn khổ Chiến dịch Xuân Tình nguyện 2026, các đội hình sinh viên đến từ Khoa In và Truyền thông cùng Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm đã có nhiều hoạt động trao quà Tết tại phường Long Bình và phường Dĩ An. Thông qua chương trình trao quà Tết cho người khiếm thính, học sinh và công nhân có hoàn cảnh khó khăn, các chiến sĩ tình nguyện đã góp phần mang đến một mùa Xuân ấm áp, lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng.

Nhằm sẻ chia, động viên và mang đến một mùa Xuân ấm áp cho những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, các chiến sĩ tình nguyện của Khoa in và Truyền thông đã tham gia hoạt động hỗ trợ và trao quà Tết cho người khiếm thính tại phường Long Bình trong khuôn khổ Chiến dịch Xuân Tình Nguyện 2026.

Chương trình đã diễn ra trong không khí ấm áp, nghĩa tình với sự tham gia nhiệt tình của các bạn Đoàn viên, sinh viên. Những phần quà Tết được trao tận tay không chỉ mang giá trị vật chất mà còn chứa đựng sự quan tâm, sẻ chia và yêu thương dành cho cộng đồng người khiếm thính, những người luôn nỗ lực vượt qua rào cản để hòa nhập và vươn lên trong cuộc sống.

Các chiến sĩ tình nguyện tận tình hỗ trợ người khiếm thính trong quá trình nhận quà Tết.

Dưới sắc Xuân rực rỡ, từng nụ cười, ánh mắt và những cái nắm tay không lời đã thay cho ngôn ngữ, lan tỏa thông điệp về sự đồng cảm, đoàn kết và tinh thần nhân ái. Mỗi món quà trao đi là một lời chúc năm mới an lành, là niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn.

Những phần quà được trao đến những cộng đồng người khiếm thính tại Phường Long Bình.

Niềm vui của chương trình càng thêm trọn vẹn khi nhận được sự hưởng ứng, ủng hộ và đồng hành của các đơn vị phối hợp cùng bà con địa phương phường Long Bình. Hoạt động không chỉ góp phần mang Tết đến gần hơn với người khiếm thính mà còn khẳng định vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong công tác an sinh xã hội.

Vừa qua, trong không khí rộn ràng của những ngày cuối năm đang dần chuyển mình sang Xuân, đội hình Chiến sĩ thường trực Xuân Tình nguyện 2026 khoa Công nghệ Hoá học và Thực phẩm đã có mặt tại trường THCS Đông Chiêu, phường Dĩ An để thực hiện những hoạt động đầy ý nghĩa.

Nhằm hưởng ứng "Ngày cao điểm: Xuân Sẻ Chia - Tết Sum Vầy" do Đoàn Thanh niên Cụm số 09 phát động, các chiến sĩ “áo vàng” đã chung tay trao gửi những phần quà Tết ý nghĩa đến các em học sinh và các cô chú công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Những phần quà Tết được trao đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường THCS Đông Chiêu.

Mỗi phần quà được trao đi không chỉ mang giá trị vật chất mà còn gửi gắm trong đó sự sẻ chia và những lời động viên tinh thần ấm áp dành cho cộng đồng. Nụ cười rạng rỡ của các em học sinh cùng ánh mắt phấn khởi của các cô chú công nhân đã khắc họa rõ nét ý nghĩa nhân văn của hành trình, lan tỏa trọn vẹn thông điệp: “Đi dân nhớ, ở dân thương, làm dân tin”.