Số phận các chiến hữu của Ant-Man trong "Quantumania": Hội bạn lắm trò đã tan rã?

HHT - "Ant-Man and the Wasp: Quantumania"(Người Kiến và Chiến Binh Ong: Thế Giới Lượng Tử) sắp chính thức đổ bộ các rạp chiếu. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, số phận nhóm bạn thân của Người Kiến vẫn là một ẩn số đối với người hâm mộ.

Bom tấn Marvel đầu tiên của năm 2023 - Ant-Man and the Wasp: Quantumania đã có buổi công chiếu toàn cầu tại nhà hát Regency Westwood, Los Angeles (Mỹ), cùng buổi ra mắt của dàn diễn viên tại khu vực thảm đỏ. Thế nhưng, điều khiến nhiều người hâm mộ chú ý lại chính là sự vắng mặt của nam diễn viên Michael Pena cùng rapper T.I - hai thành viên trong nhóm bạn của Scott Lang/Ant-Man thuộc Vũ trụ điện ảnh Marvel.

Trong 2 phần Ant-Man (2015) và Ant-Man and the Wasp (2018), bên cạnh tuyến nhân vật chính là những người thân của Scott Lang (Paul Rudd đóng) như Hope van Dyne, Hank Pym… hội bạn Kurt (David Dastmalchian đóng), Luis (Michael Pena đóng) và Dave (T.I. đóng) cũng là bộ ba góp phần tạo ra nhiều tình huống hài hước và là trợ thủ đắc lực của Người Kiến.

Tuy nhiên, sang đến phần phim thứ ba, nhà sản xuất của bộ phim có lẽ đã quyết định loại bỏ tuyến nhân vật này vì nhiều lý do khác nhau. Trước tiên, về phía rapper T.I., theo thông tin từ The Hollywood Reporter đưa ra vào đầu năm 2021, chủ nhân siêu hit Dead and Gone sẽ không trở lại với vai diễn của mình trong Ant-Man 3. Dù không nằm trong danh sách diễn viên của bộ phim nhưng cũng không có sự xác nhận nào cho thấy việc này có liên quan đến những cáo buộc lạm dụng tình dục của nam rapper.

Trước đó, vào ngày 1/3/2021, một luật sư có tên là Tyrone A. Blackburn đã đại diện cho 11 nạn nhân cáo buộc T.I. và vợ - Tiny với các tội danh bao gồm lạm dụng tình dục, giam giữ trái phép, hành hung và quấy rối. Sau đó, cả hai đã quyết liệt chối bỏ những lời tố cáo trên thông qua luật sư của mình nhưng đến hiện tại, vụ việc vẫn chưa đưa ra kết luận cụ thể.

Về phía Michael Pena, dù không vướng phải bất kì rắc rối nào nhưng thông qua những hình ảnh trong trailer hay tại các sự kiện, người hâm mộ vẫn chưa thể xác nhận sự góp mặt của nam diễn viên trong bộ phim MCU thứ 31. Chính điều này đã khiến người hâm mộ đặt ra giả thuyết rằng anh chàng sẽ có thể xuất hiện với một vai trò mới trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel thay vì tiếp tục với vai diễn Luis trong Ant-Man.

Trái ngược với hai người bạn của mình, David Dastmalchian được nhiều khán giả đồn đoán sẽ xuất hiện trong Quantumania với một nhân vật mới tên là Veb và có thể, nam diễn viên cũng sẽ là thành viên duy nhất của hội bạn xuất hiện trong phần phim lần này. Dù người hâm mộ không có thông tin về vai trò của nhân vật mới này nhưng nhiều ý kiến cho rằng đây có thể là một cư dân của Lượng Tử Giới và sẽ giúp đỡ cho gia đình Scott Lang trên hành trình chống lại phản diện Kang.

Lấy bối cảnh sau Avengers: Endgame (2019), Ant-Man and the Wasp: Quantumania viết tiếp câu chuyện phiêu lưu của bộ đôi siêu anh hùng Scott Lang/Ant-Man (Paul Rudd đóng) và Hope van Dyne/The Wasp (Evangeline Lilly đóng) chống lại siêu ác nhân Kang the Conqueror (Jonathan Majors đóng). Bộ phim là tác phẩm điện ảnh mở màn cho Giai đoạn 5 của Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Trong đó, nội dung tập trung đào sâu yếu tố Đa vũ trụ vốn đã xuất hiện trong các dự án trước đó như Loki, Spider-Man: No Way Home hay Doctor Strange in the Multuverse of Madness. Được đạo diễn bởi Peyton Reed, Ant-Man and the Wasp: Quantumania dự kiến ra rạp vào ngày 16/2 sắp tới.