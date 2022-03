Sốc: Một thành viên trong Liên Minh Công Lý của "vũ trụ DC" bị cảnh sát bắt giữ

HHT - Ezra Miller, nam diễn viên thủ vai Flash trong bom tấn "Liên Minh Công Lý" của vũ trụ DCEU vừa qua đã bị bắt vì hành vi gây mất trật tự nơi công cộng.

Mới đây, nam diễn viên Ezra Miller đã bị bắt tại một quán bar tại Hilo, Hawaii. Theo cảnh sát đưa tin, nam diễn viên sinh năm 1992 bỗng trở nên kích động khi giành lấy micro của một khách hàng nữ và bắt đầu la hét. Sau đó, anh chàng còn tấn công một người đàn ông 32 tuổi rồi bị bắt sau khi quản lý quán bar báo cảnh sát. Tiền phạt bảo lãnh cho bê bối này của anh được công bố là 500 đô la (tương đương khoảng 11 triệu đồng). Và hiện tại, nam diễn viên đã được tại ngoại sau khi đóng đủ số tiền.

Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên anh dính vào những bê bối thế này. Vào tháng 4 năm 2020, trên không gian mạng từng lan truyền video có hình ảnh anh tấn công một phụ nữ khác tại một quán bar ở Iceland. Hay lâu hơn, vào năm 2011, Ezra cũng bi bắt vì tàng trữ chất cấm.

Nam diễn viên được khán giả biết đến qua vai diễn siêu anh hùng tốc độ "The Flash" trong Vũ trụ Mở rộng DC, là một trong những anh hùng của biệt đội Justice League. Tác phẩm gần nhất sẽ ra rạp của anh là phần tiền truyện thứ 3 của loạt phim Harry Potter đình đám mang tên Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore dự kiến sẽ ra rạp vào tháng 4 này. Ngoài ra, bộ phim riêng của The Flash sẽ được phát hành vào năm sau, dù không rõ liệu nó sẽ gặp trở ngại gì khác sau bê bối này của anh chàng hay không.

Tham gia đóng phim được gần 15 năm, Ezra Miller đã góp mặt trong hơn 20 bộ phim và nhận được nhiều giải thưởng. Bắt đầu được giới phê bình chú ý sau vai diễn The Flash, anh được nhìn nhận là một diễn viên có tiềm năng với lối diễn xuất thần bằng ánh mắt. Tuy vụ việc đã được xử lý nhưng ít nhiều nó cũng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh trong tương lai.





Thảo Nguyên