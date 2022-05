Soi "Doctor Strange in the Multiverse of Madness": Liệu Đa vũ trụ Marvel đã đủ thăng hoa?

HHT - Với độ phủ sóng ngày càng dày đặc, thế giới Marvel một lần nữa lại khiến giới giải trí quay cuồng trong “cơn lốc xoáy” mang tên “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”. Nhưng những hỗn loạn Đa vũ trụ này liệu đã đáp ứng được kỳ vọng của khán giả hay chưa?

Những ngày này, hội yêu điện ảnh không thể nào lại không biết tới siêu bom tấn Doctor Strange in the Multiverse of Madness - bộ phim điện ảnh thứ 28 của Vũ trụ Điện ảnh Marvel đang “thổi tung nóc” rạp chiếu toàn cầu. Với mức độ “cháy vé” khủng khiếp, có thể thấy rằng đây lại là một thành công nữa mà hãng phim Marvel Studios đình đám xứng đáng có được sau hàng thập kỷ xây dựng thế giới MCU.

Những con số quay cuồng

Điểm số tất nhiên không phải là điểm tựa duy nhất để quyết định độ hay/dở của một sản phẩm nghệ thuật, nhưng đó vẫn là “bộ mặt” để quyết định độ thu hút của bộ phim với số đông khán giả. Ở hiện tại, cuộc phiêu lưu vào Đa vũ trụ của Doctor Strange đang cho thấy một “vẻ ngoài” tương đối với số điểm trung bình 62 trên Metascore, 78% độ “tươi” trên Rotten Tomatoes và vẫn đang ổn định với con số 7.7/10 trên chuyên trang Imdb (và có thể sẽ còn giảm nữa trong tương lai để đi đến con số thống nhất). Tuy nhiên, bấy nhiêu đó cũng đủ để khiến khán giả tranh nhau những chiếc vé đầu tiên trong những ngày mở màn này.

Bất chấp số điểm đánh giá chất lượng trên các chuyên trang chỉ nằm ở mức trung bình khá, doanh thu mở màn của Doctor Strange in the Multiverse of Madness lại gây choáng với những con số “khủng long bạo chúa”.

Theo thống kê tại thị trường Việt Nam, đây là bộ phim có lượng vé xem IMAX đặt trước cao nhất mọi thời đại. Không những vậy, với 4.000 suất chiếu và 120.000 vé được “tẩu tán” chỉ nội trong ngày chiếu sớm 4/5 vừa qua, quả bom tấn MCU mới nhất đã lập tức thu về “sương sương” 19.7 tỷ đồng doanh thu, vượt mặt “người chị em” Captain Marvel trước đó (với 19.5 tỷ đồng) và được kỳ vọng sẽ cán mốc 100 tỷ đồng trong năm nay. Đấy là vẫn chưa nói đến con số doanh thu toàn cầu sẽ được công bố sau vài ngày nữa.

Chất phim đặc biệt chưa từng có của MCU

Điểm nhấn thu hút ở tác phẩm điện ảnh MCU thứ 28 không chỉ là sự trở lại của Doctor Strange và Scarlet Witch - 2 siêu anh hùng được yêu thích bậc nhất thương hiệu này, mà còn nằm ở yếu tố bí ẩn mang tên “Đa vũ trụ”. Kể từ khi phần phim Spider-Man: No Way Home cùng chủ đề của năm ngoái mang lại một màn kết hợp siêu gây sốt giữa 3 “Người Nhện” đến từ 3 thương hiệu khác nhau, khán giả đều luôn trong trạng thái nóng lòng chứng kiến những phép màu khác đến từ các vũ trụ song song của Marvel.

"Phép màu" đầu tiên chính là sự trở lại của đạo diễn kỳ tài Sam Raimi - một trong những cái tên tiên phong định hình dòng phim “siêu anh hùng” ngày nay bằng bộ ba Spider-Man của những năm 2000 (do Tobey Maguire đóng chính) - lên nắm quyền lèo lái sau gần 10 năm ông rời xa chiếc ghế đạo diễn điện ảnh. Với màu sắc đặc biệt của mình, Raimi đã định hình đúng đắn cái chất điên cuồng mà “hỗn loạn Đa vũ trụ” mang lại.

“Chiều hư” người hâm mộ đã luôn là “đặc sản” của Marvel Studios. Bởi chính từ “hỗn loạn Đa vũ trụ”, hãng lại tiếp tục tạo ra thêm vô số “hỗn loạn” khác ngay trong chính các phòng chiếu - khi những tiếng tung hô của khán giả dành cho các nhân vật “chỉ có trong giả thuyết” lần lượt bất ngờ xuất hiện.

Không những vậy, song hành với Moon Knight (đang đồng thời được công chiếu trên Disney+), “tác phẩm MCU kinh dị đầu tiên” còn là một bước ngoặt khác khi hãng quyết định đẩy chất máu me và đen tối của MCU lên một mức độ mới, dị hơn, chất hơn, và vượt qua ngưỡng “an toàn” thường thấy của những tác phẩm trước đây.

Và tất nhiên, đó chính là màn trình diễn của 5 nhân vật chính Doctor Strange (Benedict Cumberbatch đóng), Scarlet Witch (Elizabeth Olsen đóng), “Phù Thủy Tối Thượng” Wong (Benedict Wong đóng) và nữ bác sĩ Christine Palmer (Rachel McAdams đóng), cùng với màn chào sân đặc sắc của nữ anh hùng tuổi teen America Chavez (Xochitl Gomez đóng). Sau Doctor Strange 2, hẳn rằng khán giả đều đã nhận thấy những thay đổi, cả tích cực lẫn tiêu cực, ở họ, và nóng lòng muốn thấy tương lai của các nhân vật này trong những tác phẩm kế tiếp.

Nhưng vẫn gây tranh cãi về nội dung

Tất nhiên, Doctor Strange in the Multiverse of Madness không phải là một tác phẩm hoàn hảo. Ở hiện tại bộ phim đang gây chia rẽ giới phê bình sâu sắc bởi lẽ, điểm trừ đáng tiếc mà không thể không nhắc tới đến từ việc cảm xúc và thông điệp mà bộ phim muốn truyền tải tới khán giả lại... “không tới”.

Đứng trước quá nhiều yêu cầu cần phải được thực hiện với yếu tố “Đa vũ trụ”, có thể nói bộ phim đã làm rất tốt ở nhiều mảng đã nói trên. Nhưng có lẽ bởi quá tập trung vào yếu tố này để gây phấn khích cho người xem mà bộ phận sáng tạo đã không chia đủ thời lượng để trau chuốt cho những chi tiết hay ho nhất. Trong đó, sự xuất hiện của các nhân vật mới trở nên quá chóng vánh, những yếu tố nhân văn thường thấy của MCU như thông điệp “hãy trân trọng hiện thực và cuộc sống mà bạn được trao cho” lại không được trọn vẹn, dẫn đến việc những cảm xúc của người xem mà bộ phim cần phải chạm sâu lại thành ra chỉ dừng ở mức lưng chừng.

Nhưng liệu sự thỏa mãn của Doctor Strange 2 ở mỗi khán giả có giống nhau hay không? Hãy cứ tự trải nghiệm tại rạp để đưa ra một nhận định đúng đắn nhất.