Sôi nổi hoạt động hướng về Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại các trường đại học

HHTO - Hướng đến kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), nhiều trường đại học trên cả nước đã đồng loạt tổ chức các hoạt động báo công dâng Bác, tuyên dương thanh niên tiên tiến, sinh hoạt chính trị và tuyên truyền học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến trong sinh viên.

Tại buổi lễ, tuổi trẻ Đại học Trà Vinh đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Đại học Trà Vinh tổ chức Lễ báo công dâng Bác tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tuyên dương 60 gương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2026. Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo nhà trường cùng hơn 100 cán bộ Đoàn - Hội, đoàn viên, sinh viên tiêu biểu.

60 gương thanh niên tiên tiến được tuyên dương vì có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp và hoạt động Đoàn - Hội.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Ban Giám đốc Đại học Trà Vinh kỳ vọng đoàn viên, sinh viên tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo, không ngừng học tập, rèn luyện và cống hiến, góp phần xây dựng hình ảnh sinh viên Trường Đại học Trà Vinh bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm và giàu khát vọng vươn lên.

Hoạt động góp phần lan tỏa tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời khẳng định vai trò xung kích, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ nhà trường.

Cùng thời điểm, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM (HCMUTE) cũng tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2026).

Thông qua các hoạt động chính trị - tư tưởng, tuyên truyền và giáo dục truyền thống, nhà trường hướng đến nâng cao nhận thức, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên; đồng thời lan tỏa mạnh mẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn trường. Cũng trong dịp này, nhà trường cũng đã gặp gỡ và tuyên dương những sinh viên tiêu biểu năm 2026 sinh viên đạt giải cao trong các kì thi.

Các chương trình không chỉ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu mà còn góp phần khơi dậy tinh thần xung kích, trách nhiệm, sáng tạo và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ trong giai đoạn mới.

