Soyeon (G)I-DLE gây sốt vì rap diss MAMA, j-hope "đơn thương độc mã" vẫn đốt cháy sân khấu

HHT - MAMA 2022 đã khép lại, nhưng dư âm từ sân khấu bùng nổ của j-hope (BTS), và màn rap diss trực diện MAMA của Soyeon (G)I-DLE vẫn đang là đề tài "nóng" được fan K-Pop bàn tán không ngớt trên các diễn đàn.

Mở màn ngày thứ 2 của MAMA 2022 là sân khấu kết hợp mang tên Music Makes One với sự tham gia của giám đốc âm nhạc đứng đằng sau "bom tấn" Squid Game - Jung Jae Il, "huyền thoại Hip-Hop" Tiger JK và 3 thành viên Stray Kids - Bang Chan, Changbin, Han (3RACHA)

Những màn trình diễn nổi bật tại đêm thứ 2 MAMA 2022 có thể kể đến như bản mix 4 ca khúc trong album debut của NewJeans, ITZY cùng sân khấu đầu tiên của ca khúc mới Cheshire, IVE biến sân khấu thành "lâu đài tình ái", Zico cùng dàn đội trưởng của Street Man Fighter tái hiện bản hit New Thing.

Để lại dấu ấn sâu đậm nhất với công chúng chính là sân khấu kết hợp của (G)I-DLE và Jaurim. Một phiên bản mới phối giữa ca khúc Boxing Helena và bản hit TOMBOY đầy mạnh mẽ đã không khiến khán giả thất vọng.

Trưởng nhóm Soyeon của (G)I-DLE cũng gây sốc với phần rap diss Ban tổ chức MAMA ngay tại sân khấu của lễ trao giải: "MAMA, tính trao giải gì cho tụi này nào? Hiện tượng của năm là tụi này, các người biết rõ đó. Giải tự đẻ ra thì chúng tôi từ chối nhé!". Phần trình diễn của Soyeon khiến cư dân mạng nhớ đến màn rap diss huyền thoại của G-Dragon (BIGBANG) tại MAMA 2014. Trưởng nhóm của BIGBANG từng khịa thẳng tranh cãi chia đều giải cho dàn nghệ sĩ góp mặt của MAMA.

Được mong đợi nhất tại MAMA 2022 năm nay là phần biểu diễn của j-hope với sân khấu Jack In The Box. Mặc dù là lần đầu tiên biểu diễn một mình tại MAMA, j-hope không để lộ sự lo lắng mà phô diễn sự tự tin xứng tầm ngôi sao hàng đầu với khả năng hát live, cùng kỹ năng làm chủ sân khấu tốt. Màn biểu diễn của j-hope mang đậm màu sắc cá nhân với 3 bài hát MORE, Arson và Future.

Nếu như sân khấu của MORE và Arson là một không gian có phần đen tối, thì Future lại đem đến sự tươi sáng cùng ý nghĩa âm nhạc kết nối con người. Với sự rực sáng Future cùng j-hope đã cho MAMA 2022 một kết màn hoàn hảo và ấm áp giữa gió Đông.