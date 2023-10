“Strong Girl Nam Soon” tập 7, 8: Byeon Woo Seok tăng độ đẹp trai giúp rating dẫn đầu

HHT - Sau 3 tuần đầu “nhạt nhòa”, tập 7 và tập 8 lên sóng trong tuần thứ 4 của “Strong Girl Nam Soon” tăng đất diễn cho Byeon Woo Seok. Lần này, “Chàng trai thế kỷ 20” đóng vai phản diện nhưng khán giả lại khó ghét nổi bởi quá đẹp trai.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Hai tập phim mới nhất - tập 7 và tập 8 của Strong Girl Nam Soon (Cô Nàng Mạnh Mẽ Gang Nam Soon) phát sóng cuối tuần vừa qua mở ra nhiều tình tiết mới thú vị. Chúng khiến câu chuyện phát triển và gây tò mò, giúp rating phim tăng nhẹ so với tuần trước. Tập 8 Strong Girl Nam Soon đạt 8,4%, đứng đầu trong khung giờ phát sóng trên tất cả các kênh truyền hình cáp.

Theo diễn biến của các tập trước, Nam Soon (Lee Yoo Mi) và Hee Sik (Ong Seong Wu) tiếp tục giả làm nhân viên giao hàng tại tập đoàn DooGo với mục đích tìm kiếm bằng chứng nơi đây buôn bán ma túy. Sang tuần này, Nam Soon đã “thăng chức” khi từ nhân viên giao hàng trở thành trợ lý thân cận hơn của giám đốc DooGo - Ryu Shi Oh (Byeon Woo Seok).

Ấn tượng với sức mạnh bá đạo của Nam Soon, Ryu Shi Oh giao cho cô nhiều công việc quan trọng hơn. Nam Soon cũng đồng ý, cô “thuận nước đẩy thuyền” vì đây là cơ hội tốt để tiếp cận gần hơn “trùm cuối” và tăng khả năng tìm thấy bằng chứng. Vì thế, tập 7 và 8 đánh dấu Nam Soon và Ryu Shi Oh có những tương tác trực tiếp chứ không chỉ lướt qua nhau như 6 tập trước đó.

Sau 3 tuần đầu khá nhạt nhòa, nhân vật phản diện Ryu Shi Oh có nhiều “đất diễn” hơn trong hai tập của tuần này. Ngoài vẻ mặt lạnh lùng, nguy hiểm thường thấy của các tập trước, Ryu Shi Oh nay thể hiện nhiều khía cạnh cảm xúc hơn, chủ yếu là trong những phân đoạn có Nam Soon xuất hiện cùng.

Với tính cách vô tư đến mức “vô tri”, Nam Soon hay có những phát ngôn “ngáo ngơ” cùng những hành động kỳ lạ, nay trước mặt Ryu Shi Oh cũng không khác gì. Nhưng Ryu Shi Oh lại không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn khá vui vẻ và hưởng ứng theo các trò “tấu hề” của Nam Soon.

Những biến chuyển cảm xúc mới mẻ này của Ryu Shi Oh khiến khán giả “đau đầu” vì không ngờ kẻ phản diện này không những đẹp trai mà còn... dễ thương. Nhiều khán giả tiếc nuối khi Ryu Shi Oh lại có dính líu đến vụ án ma túy nghiêm trọng, bởi anh hoàn toàn có thể là một nam thứ tuyệt phẩm.

Trong hai tập 7 và 8 mới phát sóng, cặp đôi chính Nam Soon - Hee Sik cũng có nhiều tiến triển cả trong việc phá án lẫn tình cảm. Dù cả hai vẫn đang ở giai đoạn bạn bè, gia đình Nam Soon đã “chấm” Hee Sik là con rể, mời anh đến tham gia bữa tiệc riêng của gia đình. Tuy nhiên, cảm xúc của Nam Soon đã khá rõ ràng, cô thẳng thắn nói với Hee Sik rằng anh có thể thử hẹn hò với cô.

Dù vẫn chưa thừa nhận tình cảm nhưng biểu hiện của Hee Sik đã không thể giấu được rằng anh quan tâm nhiều đến Nam Soon. Dù biết Nam Soon có sức mạnh như Hercules - á thần có sức mạnh vô địch trong Thần Thoại Hy Lạp, Hee Sik vẫn rất lo lắng khi Nam Soon đi làm “gián điệp”. Thậm chí, khi Nam Soon bị té và chỉ bị trầy đầu gối một vết xước nhỏ, Hee Sik vẫn xem đó là một vết thương nghiêm trọng và cõng cô về nhà.

Sự xuất hiện của Ryu Shi Oh cũng trở thành “cái gai” trong mắt Hee Sik, không chỉ vì mối quan hệ cảnh sát - tội phạm, mà còn bởi vì Ryu Shi Oh với Nam Soon khi đi chung với nhau đã cười nói rất vui vẻ.

Vẫn trung thành với phong cách hài hước, Strong Girl Nam Soon tập 7 và 8 mang đến những tình tiết khiến khán giả cười sảng khoái. Trong đó, nổi bật nhất là màn hóa “điệp viên” của Nam Soon. Cô quyết định sẽ đột nhập vào phòng của Ryu Shi Oh để lấy trộm thông tin.

Trái với mộng tưởng rằng Nam Soon sẽ xuất hiện trong bộ đồ siêu ngầu, vượt qua các cạm bẫy thật oách, lấy trộm được thông tin mật dễ như ăn cháo, như một phiên bản nữ của Tom Cruise trong Nhiệm Vụ Bất Khả Thi; cô lại xuất hiện trong tạo hình ma nữ để cải trang, chẳng biết cách truy cập máy tính nên cô quyết định… chôm luôn cái máy tính.

Hai tập phát sóng cuối tuần tới hứa hẹn sẽ thêm gây cấn khi teaser hé lộ Hee Sik cũng xâm nhập sâu hơn vào tổ chức tội phạm. Ryu Shi Oh cũng gặp cô con gái giả mạo - người luôn căm ghét Nam Soon, nói rằng anh ta muốn tiêu diệt một người. Đó là ai? Liệu Nam Soon có bị phát hiện là “gián điệp”?

Tập 9 Strong Girl Nam Soon lên sóng vào 4/11, tập 10 vào 5/11. Khán giả Việt có thể theo dõi phim trên Netflix.