"Sự việc vương miện" và câu “Meghan muốn gì, Meghan được nấy” có trong phim gây tranh cãi

HHT - Trong phần một của bộ phim tài liệu đang gây tranh cãi về anh em Hoàng tử William - Harry, một sự việc nổi tiếng đã được đưa vào: Đó là “vụ việc chiếc vương miện” và câu nói trứ danh “Meghan muốn gì, Meghan được nấy”. Đây là việc thế nào mà nhiều người đưa ra những thông tin mâu thuẫn, và chính Meghan đã gửi thư cho trợ lý để nói đến?

Hoàng gia Anh đã thể hiện, cả bằng lời nói và hành động, sự phản đối của họ đối với bộ phim tài liệu “dựa trên những thông tin vô căn cứ” về anh em William - Harry, do đài BBC sản xuất và phát sóng.

Trong phim này có một sự việc rất được công chúng chú ý, đó là việc về chiếc vương miện của Meghan.

Báo chí ở Anh trước đây viết rằng, theo các nguồn tin của họ, Hoàng tử Harry đã rất giận khi Meghan Markle không được đội chiếc vương miện mà cô thích trong ngày cưới. Theo đó, Nữ hoàng đã chọn cho Meghan một chiếc vương miện khác. Vì vậy, trong cơn giận dữ, Harry đã nói với người chịu trách nhiệm về trang phục mà Nữ hoàng cử tới: “Meghan muốn gì, Meghan được nấy” (What Meghan wants, Meghan gets).

Sự việc này được đăng khắp các báo vào khoảng 6 tháng sau hôn lễ của Harry - Meghan, và nó được cho là điểm khởi đầu của mâu thuẫn tiềm tàng giữa cặp đôi xứ Sussex và các thành viên khác của Hoàng gia Anh.

Giờ đây, trong phim tài liệu của đài BBC với nhiều cuộc phỏng vấn những người chuyên tin tức về Hoàng gia, sự việc vương miện lại được nhắc tới, như một trong những bất đồng rõ rệt giữa Harry - Meghan và các thành viên khác.

Trong khi không ai biết là thực tế, sự việc chiếc vương miện diễn ra thế nào, thì một email mới được công khai trong cuộc chiến pháp lý giữa Meghan với một tờ báo của Anh lại cho thấy thông tin khác.

Theo đó, Meghan đã chuyển thông tin cho trợ lý của mình lúc ấy là Jason Knauf để anh này gửi cho các tác giả viết cuốn sách Tìm kiếm tự do về vợ chồng cô. Trong email mà Meghan gửi cho Knauf, cô tự viết một đoạn (để đưa vào sách), trong đó viết về mình ở ngôi thứ ba, là: “Nữ hoàng, Harry và Meghan đều có mặt - cô ấy (Meghan) thử 5 chiếc vương miện và Nữ hoàng hỏi cô thích cái nào. Meghan lại hỏi Nữ hoàng về ý thích của bà. Nữ hoàng nói cả 5 chiếc vương miện đều hợp với cô và Meghan đã chọn chiếc vương miện kim cương, và Nữ hoàng đồng ý rằng chiếc đó là hoàn hảo”.

Phim tài liệu của đài BBC nhắc đến vụ việc vương miện rất gây tranh cãi này, thế rồi lại có cả luật sư đại diện cho Meghan xuất hiện để nói rằng cô không bắt nạt nhân viên và không phải là người “khó làm việc cùng”; tuy nhiên, phim lại không được gửi cho phía Hoàng gia Anh xem trước. Những điều này khiến một số tờ báo ở Anh nhận xét rằng, bộ phim tài liệu dường như đứng về phía Harry - Meghan (phía Meghan tham gia chủ động bằng cách để luật sư xuất hiện) và đối đầu với Hoàng tử William (vì có ý rằng nhân viên của William nói những điều không tốt về Harry - Meghan).

3 thế hệ của Hoàng gia Anh là Nữ hoàng, Thái tử Charles và Hoàng tử William đã ra tuyên bố chung phản đối việc phát sóng bộ phim, tuy nhiên, thật đáng ngạc nhiên là Harry giữ im lặng, không nêu ý kiến gì trong khi gia đình anh đang thể hiện quan điểm mạnh mẽ như vậy.

