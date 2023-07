Tác giả Oda Eiichiro yêu cầu Netflix ghi hình lại “One Piece” vì chất lượng chưa đủ tốt

HHT - Để đảm bảo “One Piece” đạt chất lượng tốt nhất, tác giả Oda Eiichiro đã yêu cầu Netflix ghi hình lại một số cảnh phim. Với sự hỗ trợ và can thiệp của tác giả, người xem đặt nhiều hy vọng vào sự thành công của phiên bản live-action này.

Lần đầu tiên One Piece ra mắt là với bộ manga (truyện tranh) vào năm 1997, phiên bản anime (hoạt hình) bắt đầu chiếu từ năm 1999 và đến nay đã có gần 1100 tập được phát sóng. Câu chuyện của One Piece xoay quanh băng Mũ Rơm gồm: Luffy (Iñaki Godoy), Zoro (Mackenyu), Nami (Emily Rudd), Usopp (Jacob Romero Gibson) và Sanji (Taz Skylar). Cả nhóm giong buồm ra khơi, cùng đi tìm kho báu và Luffy ấp ủ giấc mơ trở thành Vua Hải Tặc.

Trước One Piece, Netflix đã thử chuyển thể Death Note và Cowboy Bebop lên phiên bản live-action, và cả hai đều thất bại. Đặc biệt, Cowboy Bebop là một “trái đắng” đến mức có lẽ Netflix không muốn nhắc đến nữa trong một thập kỷ tới, khi phim nhận được nhiều ý kiến trái chiều và lượng người xem sụt giảm nghiêm trọng. Dù vậy, Netflix vẫn nỗ lực thử thêm lần nữa, khi chuyển thể One Piece sang live-action.

Mới đây, Netflix đã tung ra đoạn trailer dài 3 phút để mang đến cho các fan những hình ảnh chi tiết hơn về phiên bản live-action của One Piece. Theo đó, người xem có thể thấy một số chi tiết quen thuộc như con tàu cũng như lá cờ của băng Mũ Rơm, cơ thể cao su của Luffy, chân dung Shanks - người đã tặng cho Luffy chiếc mũ rơm đã trở thành biểu tượng và truyền cảm hứng cho cậu lên đường trở thành Vua Hải Tặc... Dĩ nhiên, càng không thể thiếu những nhân vật phản diện mà các thành viên của băng Mũ Rơm gặp phải trên hành trình.

Trái với những ngờ vực, thậm chí phản đối gay gắt lúc ban đầu, nhiều người đã tỏ ra hứng thú sau khi trailer One Piece được trình làng, với trailer dài 3 phút sự phấn khích càng được tăng thêm. Màu sắc sống động, bối cảnh hoành tráng, các cảnh quay bám khá sát phiên bản anime và gợi lên cảm giác thân thuộc.

Có thể thấy khác biệt lớn đầu tiên của One Piece so với những bộ phim live-action được chuyển thể từ manga/anime khác là phim có sự tham gia chặt chẽ của tác giả Oda Eiichiro ngay từ đầu trong khâu kịch bản lẫn lựa chọn diễn viên.

Trong lá thư bày tỏ cảm xúc của mình trước khi One Piece lên sóng, tác giả Oda Eiichiro tiết lộ rằng mình đã buộc Netflix phải quay lại một số cảnh hành động vì cảm thấy “chúng không đủ tốt” để trình làng cho khán giả toàn cầu. Điều đó cho thấy tâm huyết và mức độ can thiệp sâu của tác giả vào phiên bản live-action, và tinh thần cầu thị của chính Netflix cùng đội ngũ làm phim.

Tác giả Oda Eiichiro đặc biệt khen ngợi nam diễn viên Iñaki Godoy trong vai Luffy và bày tỏ lòng biết ơn đối với dàn diễn viên cùng đoàn làm phim, vì “tình yêu mà họ đã dành” cho One Piece live-action. Tác giả viết trong lá thư rằng “có rất nhiều thứ đã đổ vào đó”. Đó là nỗ lực của dàn diễn viên, của ê-kíp làm phim trong quá trình xây dựng thế giới của One Piece, sắp xếp và trình bày mọi thứ, nỗ lực diễn xuất, nhằm mang đến một bản chuyển thể tốt nhất. Tác giả Oda Eiichiro đã gọi One Piece live-action “bản thân nó đã là một lễ hội”.

“Bây giờ tôi yêu đội ngũ sản xuất và dàn diễn viên đến mức tôi nóng lòng chờ đợi họ nhận được sự hoan nghênh xứng đáng từ mọi người trên khắp thế giới”, Oda Eiichiro hào hứng.

Mùa đầu tiên của One Piece phiên bản live-action sẽ bám sát vào hành trình của băng Mũ Rơm tại vùng biển East Blue. Tổng cộng có 8 tập, tất cả sẽ lên sóng cùng lúc trên Netflix vào ngày 31 tháng 8.