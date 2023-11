Hát nhạc phim "The Hunger Games", Olivia Rodrigo bị so sánh với Taylor Swift

HHT - Xuất phát điểm là một người hâm mộ của Taylor Swift, sự nghiệp ca hát của Olivia Rodrigo bây giờ lại được nhận xét là giống với thần tượng đến khó tin.

Olivia Rodrigo, nữ ca sĩ từng chạm tay 3 lần đến tượng vàng Grammy, đang dần khẳng định được chỗ đứng của mình trong thị trường âm nhạc rộng lớn. Từ sau thành công của album phòng thu thứ 2 mang tên GUTS, Olivia tiếp tục mở rộng cơ hội của bản thân khi tham gia hát nhạc phim cho tác phẩm Đấu Trường Sinh Tử: Khúc Hát Của Chim Ca và Rắn Độc.

Với ca từ hào hùng và giọng ca mê hoặc, Can’t Catch Me Now nhanh chóng thu hút khán giả sau lần nghe đầu tiên. Ca khúc này đạt được hạng 56 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 sau tuần đầu tiên ra mắt. Việc Olivia hát nhạc phim cho thương hiệu The Hunger Games khiến cô được đặt lên bàn cân với đàn chị Taylor Swift.

MV Can't Catch Me Now - Olivia Rodrigo

Trước đó, vào năm 2012, Taylor Swift từng được “chọn mặt gửi vàng" để thể hiện ca khúc Safe and Sound, nhạc phim của The Hunger Game phần đầu tiên. Từ việc nhắc đến các mối tình cũ trong âm nhạc, đến hình tượng ngôi sao nhạc Pop sang chảnh, Olivia dường như đang áp dụng công thức xây dựng sự nghiệp của Taylor Swift.

Tuy nhiên, đôi lúc công thức ấy lại không mang lại “trái ngọt” cho cô. Vào năm 2021, Olivia Rodrigo từng nhận về nhiều chỉ trích sau khi phần bridge của ca khúc deja vu được nhận xét có phần giống với bản hit Cruel Summer của Taylor Swift. Dù chưa từng lên tiếng về vấn đề này với đàn chị, Olivia đã giải quyết bằng cách thêm credits cho cả Taylor và producer Jack Antonoff vào ca khúc.

Olivia Rodrigo từng nhiều lần dính vào tin đồn hiềm khích với Taylor Swift. Thậm chí, ca khúc vampire trong album GUTS còn được cho là viết về Taylor Swift. Tuy nhiên, Olivia đã nhanh chóng dập tắt những tin đồn này trong cuộc phỏng vấn với tạp chí The Guardian.

“Tôi chưa bao giờ lên tiếng rằng bài hát nào của mình sẽ viết về ai ấy. Chưa từng làm và cũng sẽ không bao giờ làm thế. Tôi nghĩ là chúng ta tốt nhất không quy chụp một bài hát nào đó sẽ viết về người này hoặc người kia. Cũng khá bất ngờ khi mọi người có suy nghĩ như thế.” - Olivia cho hay.