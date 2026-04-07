Tâm lý cứng gọi tên fan NCT - EXO: Nhận đủ tổ hợp khổ nhất "idol rời nhóm - đi tù"

HHTO - Ten rời SM chỉ sau thông báo của Mark vài ngày. Điều an ủi là Ten vẫn tiếp tục hoạt động với NCT/ WayV. Tuy nhiên, nhìn lại những gì fan NCTzen (fan NCT) - đặc biệt là fan đời đầu đã trải qua, đây xứng đáng là fandom có "tâm lý cứng" nhất nhì K-Pop.

Với nhiều người, theo đuổi thần tượng là một phần trong thanh xuân tươi đẹp, tiếp thêm động lực học tập, làm việc. Nhưng cũng có những hành trình không êm ả cho lắm. Thời gian gần đây, người hâm mộ của NCT hẳn là fandom có "tâm lý cứng" nhất nhì K-Pop.

Mark là thành viên chủ lực của NCT, hoạt động song song trong 2 nhóm NCT 127 và NCT DREAM. Anh rời SM và rời nhóm trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ. Fan đồng hành cùng anh 10 năm qua và cả các thành viên đều không kiềm được nước mắt.

3 ngày sau thông báo từ Mark, Ten được xác nhận rời SM. Fan được an ủi một chút khi anh vẫn tiếp tục đồng hành cùng NCT cũng như nhóm nhỏ WayV. Tương tự Red Velvet khi Wendy, Yeri rời công ty nhưng vẫn đồng hành cùng nhóm, người hâm mộ vẫn đong đầy hi vọng Ten sẽ cân bằng lịch trình để tiếp tục đồng hành cùng NCT/ WayV.

Chuyện nghệ sĩ rời công ty hay rời nhóm không phải chuyện hiếm ở K-Pop. Nhưng với fan NCT và nhất là fan NCT 127 thì đây là nhân đôi tổ hợp đau đớn, vì năm ngoái, Taeil - cựu thành viên của NCT/ NCT 127 chính thức bị kết án 3 năm 6 tháng tù giam vì tội hiếp dâm tập thể. Ngoài ra, anh và 2 đồng phạm còn phải trải qua 40 giờ tham gia chương trình trị liệu tội phạm tình dục, cấm làm việc tại cơ sở liên quan trẻ em và thanh thiếu niên trong 5 năm.

Vụ việc nổ ra từ giữa năm 2024. SM đưa ra thông báo "đuổi" Taeil khỏi nhóm, xác nhận anh dính líu đến một vụ án hình sự về tội phạm tình dục. Tuyên bố có trước cả khi truyền thông và phía cảnh sát công bố điều tra. Không lâu sau, sự việc được phanh phui gây rúng động toàn mạng.

Taeil là giọng ca chính của nhóm. Anh được cả non-fan yêu mến vì danh tiếng không xứng với tài năng, bị SM đối xử bất công. Bê bối nổ ra khiến hình tượng ngoan hiền của Taeil hoàn toàn sụp đổ, hàng loạt fanbase lớn - nhỏ đóng cửa, kéo theo đợt "tẩy chay" diện rộng. Điều khiến chính fan cũng cảm thấy "ghê tởm" là dù vừa thực hiện hành vi đồi bại và bị điều tra, anh ta vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, tiếp tục tham gia fanmeeting kỷ niệm 8 năm debut của NCT 127.

Một "hot mem" (thành viên nổi tiếng) khác có NCT - Lucas cũng từng vướng vào bê bối đời tư lớn (bị tố lăng nhăng, nói xấu thành viên, tiền bối, bệnh ngôi sao...) vào năm 2021. Từ "hoàng tử vạn người mê", Lucas trở thành "con ghẻ". Anh rời NCT từ năm 2023.

Tổ hợp "rời nhóm - đi tù" này từng là điều EXO-L (fandom của EXO), nhất là những fan OT12 từng chịu đựng. Từ năm 2014, khi EXO đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì người hâm mộ liên tục chứng kiến các thành viên rời nhóm cùng tranh chấp hợp đồng với SM, bắt đầu là Kris - Ngô Diệc Phàm đến Luhan - Lộc Hàm, TAO - Hoàng Tử Thao. Lay - Trương Nghệ Hưng không rời nhóm nhưng cũng dần lui về tập trung hoạt động tại Trung Quốc và hiện tại đã rời SM. Hiện tại, CBX (Chanyeol - Baekhyun - Xiumin) cũng đang đấu tố với SM Ent nhưng khó có khả năng thắng kiện.

Nhưng EXO-L là OT12 (yêu thích cả 12 thành viên) và nếu còn bias Kris hẳn là đau đớn nhất khi Ngô Diệc Phàm đang lĩnh án hơn 10 năm tù vì hàng loạt tội danh (trong đó có cưỡng hiếp). Bê bối của anh gây rúng động toàn châu Á, cũng là ồn ào khiến chính quyền Trung Quốc mở ra một đợt "thanh lọc" diện rộng giới giải trí nội địa.

Là EXO-L OT12 hoặc NCTzen đã khổ, là fan lai của cả hai càng "đớn lòng" hơn. Và nếu "quạt" nào từng "lỡ" ủng hộ cho "cựu minh tinh tù tội" nhưng vẫn vượt qua nỗi kinh hoàng để đặt niềm tin vào một (hoặc những) thần tượng khác, thì hẳn là tâm trí của "chiếc quạt" này vững như thạch bàn, khó khăn nào cũng lạc quan tìm được giải pháp.