Tạo hình hội chị em của Ariel trong "Nàng Tiên Cá" bản điện ảnh khiến người xem rối não

HHT - Trước thời điểm công chiếu, Disney tiếp tục gây ra tranh cãi khi hé lộ chân dung 6 người chị gái xinh đẹp của “Ariel” Halle Bailey trong "Nàng Tiên Cá" phiên bản người đóng.

Mới đây, Disney đã chính thức công bố tạo hình 7 chị em tiên cá của Ariel. Theo những hình ảnh do "nhà Chuột" đăng tải, Ariel bơi ở vị trí trung tâm và xung quanh là 6 chị em tiên cá khác. Mỗi nàng tiên cá có màu da, sắc tộc, điểm nhấn riêng biệt và gần như không có bất kì điểm chung nào ngoài nguồn gốc là “người cá".

Tương tự như khi vai chính của The Little Mermaid được công bố, việc Disney tuyển chọn 6 diễn viên đa sắc tộc vào vai 6 người chị em “ruột” của Ariel đã để lại nhiều thắc mắc. Phần lớn khán giả đều băn khoăn về nguồn gốc của cả 7 người: Liệu cha của Ariel có nhiều vợ hay ngược lại mẹ Ariel có nhiều chồng? Hay tất cả đều là con nuôi của vua thủy tề?

Theo thông tin của Disney, “hội chị em bạn dì” của Halle Bailey trong bản người đóng The Little Mermaid lần này bao gồm Lorena Andrea, Kajsa Mohammar, Simone Ashley, Nathalie Sorrell, Karolina Conchet và Sienna Who. Đây đều là những gương mặt mới trong thị trường điện ảnh Hollywood.

Trong số các tiên cá, cô nàng Indira (do Simone Ashley thủ vai) đang được các netizen chú ý vì khí chất và thần thái "ăn đứt" cả Ariel ở trung tâm. Trước đó, ngay từ thời điểm công bố dàn diễn viên, Simone Ashley đã trở thành cái tên được quan tâm sau màn thể hiện xuất sắc trong Bridgerton 2.

Hiện tại, bức ảnh "hội chị em tiên cá" đang trở thành chủ đề bàn tán trên nhiều diễn đàn. Bên cạnh những bình luận tích cực, không ít ý kiến cũng bày tỏ sự khó hiểu về tính "đa dạng sắc tộc" của hội tiên cá trong khi vua Triton vốn nổi tiếng chung thuỷ với người vợ đã khuất.

Theo câu chuyện cổ tích gốc, những người chị em của Ariel sẽ có vai trò quan trọng ở hồi kết. Chính họ là những người sẽ đánh đổi mái tóc của mình với mụ phù thủy để mang lại cho Ariel cơ hội được trở về đại dương. Tuy nhiên, với nhiều thay đổi trong tầm nhìn và cách chọn diễn viên ở thời điểm hiện tại, không loại trừ trường hợp “nhà Chuột” sẽ khai thác sâu hơn câu chuyện của những người chị thay vì để họ chỉ là những "bình hoa di động" như tác phẩm hoạt hình năm 1989.