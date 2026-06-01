Horoscope 1/6 - 7/6: Sư Tử đối diện áp lực cạnh tranh, Bọ Cạp đừng cả tin

HHTO - Giai đoạn giữa của chu kỳ chiêm tinh tuần này chứng kiến sự trỗi dậy của những năng lượng hành động mạnh mẽ, đòi hỏi các chòm sao từ Sư Tử đến Thần Nông phải làm chủ lý trí để bứt phá.

Sư Tử

Sư Tử bước vào tuần mới với tâm thế đầy tham vọng. Đây là giai đoạn cung hoàng đạo này muốn chứng minh năng lực và tạo dấu ấn mạnh trong công việc. Nhiều kế hoạch quan trọng sẽ được triển khai hoặc bắt đầu có tín hiệu tích cực sau thời gian dài chờ đợi. Tuy nhiên, càng nhiều cơ hội thì áp lực cạnh tranh càng lớn. Cung Lửa cần học cách kiểm soát cái tôi và lắng nghe ý kiến từ người khác thay vì luôn muốn tự quyết mọi thứ.

Tài chính tuần này tương đối khả quan, đặc biệt với những người làm kinh doanh hoặc có nguồn thu phụ. Dù vậy, cuối tuần dễ phát sinh khoản chi bất ngờ liên quan tới gia đình hoặc phương tiện đi lại.

Xử Nữ

Xử Nữ có thể cảm thấy khá mệt mỏi vì liên tục phải xử lý những việc không nằm trong kế hoạch. Áp lực từ công việc hoặc học tập tăng cao khiến tinh thần cung Hoàng đạo này dễ căng thẳng. Một vài người xung quanh có xu hướng phụ thuộc quá nhiều vào chòm sao này, vô tình khiến cung này phải gánh thêm trách nhiệm.

Điều quan trọng nhất tuần này là học cách từ chối đúng lúc. Nếu cứ cố ôm hết mọi việc, bạn rất dễ rơi vào trạng thái kiệt sức. Bù lại, đây là thời điểm thích hợp để rà soát lại tài chính và cắt giảm các khoản chi không cần thiết. Một tin vui nhỏ liên quan tới giấy tờ hoặc công việc có thể xuất hiện vào cuối tuần.

Thiên Bình

Thiên Bình là một trong những cung có dấu hiệu đổi vận rõ rệt nhất tuần mới. Sau khoảng thời gian chững lại, nhiều thứ bắt đầu tiến triển theo hướng tích cực hơn. Những cuộc gặp gỡ mới hoặc các mối quan hệ xã hội sẽ mang tới khá nhiều cơ hội cho cung hoàng đạo này, đặc biệt trong lĩnh vực công việc.

Đây cũng là lúc cung hoàng đạo này dễ được chú ý hoặc đánh giá cao nhờ khả năng giao tiếp khéo léo. Tuy nhiên, các chàng trai, cô gái cần tránh tâm lý do dự quá lâu vì cơ hội đến nhanh nhưng cũng qua rất nhanh. Tài chính có dấu hiệu khởi sắc, nhất là với người làm nghề tự do hoặc bán hàng online.

Bọ Cạp

Bọ Cạp cần đặc biệt cẩn trọng trong các mối quan hệ công việc tuần này. Có dấu hiệu xuất hiện cạnh tranh ngầm hoặc bị người khác “ném việc”, đổ trách nhiệm. Vì vậy, cung hoàng đạo này nên hạn chế chia sẻ quá nhiều kế hoạch cá nhân cho người không thực sự tin tưởng. Dù vậy, khả năng quan sát tốt sẽ giúp chòm sao này nhanh chóng nhận ra ai là người thật lòng, ai đang có ý đồ không tốt.

Đây cũng là tuần thích hợp để tập trung cho các mục tiêu dài hạn thay vì quá quan tâm tới chuyện bên lề. Tài chính ở mức ổn định nhưng chưa có đột phá lớn. Một vài khoản chi liên quan tới học tập, kỹ năng hoặc thiết bị làm việc có thể phát sinh.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo