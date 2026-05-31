Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 090.3444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Cẩm nang teen

Google News

Olivia Rodrigo, Billie Eilish đã trải qua những gì mà "dị ứng" với trai Song Tử?

Mai Lâm - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Hấp dẫn, khó hiểu và khiến người ta có thể phát điên - đó là những gì Olivia Rodrigo và Billie Eilish nói về những chàng trai Song Tử.

Olivia Rodrigo từng ra mắt cả một album kể về trải nghiệm của một cô gái khi yêu trai Song Tử. Bài nào trong album của Olivia cũng có vibe như một cô gái đang yêu, nhưng linh cảm rằng trước sau gì trái tim mình cũng sẽ tan vỡ.

img-0440.jpg

Trong ca khúc drop dead, nội dung kể về một mối tình kiểu vừa hút nhau dữ dội, vừa cãi nhau banh nóc, nhưng vẫn không dứt ra nổi. Và có lẽ ai từng hẹn hò trai Song Tử mới thấm. Ban đầu thì vui đó, mới mẻ đó, cảm giác như gặp đúng tri kỷ, nhưng càng về sau càng thấy hoang mang vì anh chàng thay đổi nhanh hơn cả trend TikTok.

img-0438.jpg

Không chỉ Olivia, Billie Eilish cũng từng "xách mé" trai Song Tử trong một buổi phỏng vấn. Cô nói đại ý rằng sau khi hẹn hò một anh Song Tử, cô bắt đầu tin vào chiêm tinh học luôn. Sau trải nghiệm đó, giờ chỉ cần nhìn từ xa là cô nàng nhận ra ngay mùi Song Tử và "quẹt trái" ngay lập tức.

img-0443.jpg

Điều gì khiến trai Song Tử vừa cuốn hút vừa đáng sợ vậy?

Đầu tiên phải công nhận những chàng trai Song Tử cực thông minh, hoạt ngôn và hài hước. Đi với họ lúc nào cũng vui, không bao giờ chán. Nhưng cũng vì thế mà họ dễ thay đổi, không thích sự ổn định và rất khó đoán. Hôm nay còn nhắn "I miss you”, mai đã biến mất như chưa từng tồn tại.

Họ không phải cố tình muốn làm tổn thương bạn, mà vì Song Tử là những con người không chịu nổi sự nhàm chán. Nên trong chuyện tình cảm, nếu mối quan hệ bắt đầu vào guồng, họ sẽ tự động thấy ngứa ngáy muốn tìm điều gì đó thú vị và giật gân hơn.

img-0436.jpg

Hẹn hò một chàng trai Song Tử giống như xem một bộ phim có mở đầu quá hay. Đầy cảm xúc, cực kỳ cuốn hút, khiến bạn nghĩ đây là định mệnh của đời mình. Nhưng khi hết phim mới phát hiện cái kết có thể làm bạn tổn thương. Dù vậy, phải công nhận một điều là những chàng trai Song Tử luôn là nguồn cảm hứng hoàn hảo cho những bản nhạc buồn, Story đầy tâm trạng lúc 2 giờ sáng và những lần tự nhủ “thôi từ nay xin chừa".

Mai Lâm - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#tình yêu #Ảnh hưởng của Chiêm Tinh trong Tình Yêu #Trải nghiệm tình cảm với Song Tử #chàng trai Song Tử #Billie Eilish #Olivia Rodrigo

Xem thêm

Cùng chuyên mục